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Пожар на заводе «Красмаш» в Красноярске ликвидировали спустя два дня
Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске, возникший в пятницу, 26 апреля полностью ликвидировали утром в воскресенье, 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Отмечалось, что пожар на кровле частного цеха по производству холодильных установок, расположенного на территории завода. По данным МЧС, площадь пожара превышала 20 тыс. кв. м.
На «Красмаше» производят межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» и баллистические ракеты «Синева». Кроме того, на заводе делают модули разгонного блока для ракет «Протон» и «Зенит». Там же изготовили факелы для Олимпиады 2014 года в Сочи, сообщают "Известия".