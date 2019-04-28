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46 минут назад

Пожар на заводе «Красмаш» в Красноярске ликвидировали спустя два дня

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Пожар на заводе «Красмаш» в Красноярске ликвидировали спустя два дня

Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске, возникший в пятницу, 26 апреля полностью ликвидировали утром в воскресенье, 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

27 апреля руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Александр Эйдемиллер заявил, что причиной возгорания могло стать нарушение правил эксплуатации оборудования.

Отмечалось, что пожар на кровле частного цеха по производству холодильных установок, расположенного на территории завода. По данным МЧС, площадь пожара превышала 20 тыс. кв. м.

На «Красмаше» производят межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» и баллистические ракеты «Синева». Кроме того, на заводе делают модули разгонного блока для ракет «Протон» и «Зенит». Там же изготовили факелы для Олимпиады 2014 года в Сочи, сообщают "Известия".

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