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В Новгородской области неделю бастуют врачи скорой помощи
Врачи Окуловской районной больницы в Новгородской области уже неделю проводят «итальянскую забастовку», добиваясь повышения зарплат. Предыдущая акция, которая проводилась 18 марта, не дала результатов.
Медики не выходят на подработки сверх положенного времени, поэтому привлекаются экипажи скорой помощи из города Боровичи, который расположен в 40 км от Окуловки. По информации «Альянса врачей», во время визита представителей областного минздрава бастующих заперли в здании станции скорой помощи, чтобы их не видело руководство. Позже миздрав сообщил, в больнице ведется подготовка к работе в режиме повышенной готовности. Это связано с наступающими майскими праздниками. Препятствий работникам скорой помощи никто не создавал.
«Скорая помощь в Окуловке работает в штатном режиме. Вызовы принимаются, бригады выезжают к пациентам. Какие-либо акции в медицинских учреждениях незаконны, и мы благодарны медицинским специалистам за то, что они адекватно оценивают ситуацию и не поддаются на провокации. […] Что касается заработной платы специалистов, то она сегодня приводится в соответствие с федеральными нормативами, и при ее начислении будет учитываться реальный вклад медиков в лечебный процесс», — приводит портал «В Волгограде» комментарий областного минздрава.
По информации «Альянса врачей», предыдущая забастовка в Окуловке прошла 18 марта. Тогда врачам пообещали выполнить их требования, однако только увеличили число больничных коек. Число машин и бригад скорой помощи осталось на прежнем уровне, пишет www.znak.com