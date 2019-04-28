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Зеленский высказался на счет идеи Путина выдавать гражданам Украины российские паспорта

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Зеленский высказался на счет идеи Путина выдавать гражданам Украины российские паспорта

Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, сделал заявление по поводу идеи президента России Владимира Путина упросить для украинцев получение российских паспортов.

«Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований», — говорится в заявлении Зеленского, опубликованном от его имени в телеграм-канале «Команда Зеленского». 

«Мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать „новой нефтью“, в которую власти России пытаются превратить собственный народ», — заявил Зеленский. 

Он добавил, что «не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления». 

«Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию Минского процесса. Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате „всех на всех“. Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма», — заявил Зеленский, пишет www.znak.com

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