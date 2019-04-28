Эрнст сделал заявление после скандала с дочерью Алсу в финале шоу «Голос. Дети»

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст сделал заявление по ситуации с финалом телешоу «Голос. Дети», в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова.

«За все сезоны проекта мы впервые столкнулись с ситуацией, когда и у нас, и у зрителей возникли вопросы к используемой в „Голосе“ системе подсчета голосов. Активность звонков и смс в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда. Является ли это следствием искренней реакции зрителей на выступления или произошло по иным причинам — это нам предстоит выяснить», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Первого канала».

Телеканал опубликовал итоговый протокол от 26 апреля. В финал прошли три ребенка: Валерий Кузаков (команда Пелагеи), Ержан Максим (команда Валерия Меладзе) и Микелла Абрамова (команда Светланы Лободы). За Абрамову проголосовали 56,5% зрителей, за Ержана — 27,9%, за Кузакова — 15,6%.

«Количество поданных голосов — единственный принцип, который заложен в формате для определения победителя и использовался нами в течение шести лет. Воздействовать на результаты мы не имеем права […] И если по результатам проверки мы поймем, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией Talpa обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем», — прокомментировал Эрнст.

Источник: www.znak.com