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Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

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Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

Речь идет о 26-летнем Талесе Соаресе. По некоторым данным, во время показа мужчина наступил на шнурки и упал, позднее медики констатировали его смерть

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на организаторов мероприятия (Sao Paulo Fashion Week, SPFW).

В заявлении SPFW, опубликованном в Twitter говорится, что Соаресу стало плохо во время выхода на подиум для показа одежды бренда Ocksa. Медицинская команда, присутствовавшая на мероприятии, попыталась оказать ему помощь сначала на подиуме, затем доставила его в больницу. Там медики констатировали смерть модели.

Другие подробности в заявлении не приводятся. 

Местное издание Folha de S. Paulo сообщает, что Соарес наступил на шнурки и упал. Зрители изначально подумали, что падение было запланировано и являлось частью шоу. Однако затем мужчину начало трясти, изо рта пошла пена. 

События развернулись в минувшую субботу, в последний день модных показов 47-й недели моды в Сан-Паулу. Издание отмечает, что подобный случай стал одним из немногих, если не первый, в истории модной индустрии, когда модель погибает на подиуме. 

Источник: www.rbc.ru

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