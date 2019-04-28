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Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Речь идет о 26-летнем Талесе Соаресе. По некоторым данным, во время показа мужчина наступил на шнурки и упал, позднее медики констатировали его смерть
В заявлении SPFW, опубликованном в Twitter говорится, что Соаресу стало плохо во время выхода на подиум для показа одежды бренда Ocksa. Медицинская команда, присутствовавшая на мероприятии, попыталась оказать ему помощь сначала на подиуме, затем доставила его в больницу. Там медики констатировали смерть модели.
Другие подробности в заявлении не приводятся.
Местное издание Folha de S. Paulo сообщает, что Соарес наступил на шнурки и упал. Зрители изначально подумали, что падение было запланировано и являлось частью шоу. Однако затем мужчину начало трясти, изо рта пошла пена.
События развернулись в минувшую субботу, в последний день модных показов 47-й недели моды в Сан-Паулу. Издание отмечает, что подобный случай стал одним из немногих, если не первый, в истории модной индустрии, когда модель погибает на подиуме.
Источник: www.rbc.ru