Липчане получили Благодатный огонь одними из первых

Липецкой делегации удалось в числе первых получить Благодатный огонь. В аэропорт «Внуково-1» его доставили представители фонда «Андрея Первозванного». Через два часа, в 00.30, самолет с липецкой делегацией вернется домой и Благодатный огонь передадут верующим.

В аэропорту «Внуково-1» самолет из Иерусалима с Благодатным огнем ждали примерно полторы тысячи человек. Липчане одними из первых получили Благодатный огонь от свечи главы фонда «Андрея Первозванного» Владимира Якунина. Он вышел в зал под согласный людской хор «Христос Воскресе! Воистину воскресе!». Липецкая делегация сразу же начала делиться огнём с другими встречающими его прибытие.Иерей Алексий Шумаков, руководитель отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства Липецкой Епархии, уже в шестой раз входит в делегацию доставляющую в региона Благодатный огонь.⁃ Каждый год этот путь ощущается по-новому, потому что общество наше всегда меняется. К сожалению, оно становится другим. Православие для России - не только религия, это, прежде всего, культура. Это определённая национальная идея, - уверен Алексей Шумаков. - Если у человека в сердце есть Благодатный огонь веры и добрых дел, то он начинает жить не только для себя. Он оглядывается вокруг и становится счастлив. Поэтому когда человек в Пасху соприкасается с Благодатным огнём, когда Пасха для него - радость воскресенья Христова, то это человек через добрые дела, через свою жизнь старается передать эту благодать. Поэтому мы призываем всех липчан в Пасху оглянуться вокруг, простить кого-то, а у кого-то попросить прощения. И подарить частицу радости. И помнить о том, что добрые дела важны ежедневно.Ожидается, что чартерный рейс на Липецк вылетит из Москвы уже в течение часа. Известно, что в липецком аэропорту уже встречают борт: с лампадами для Благодатного огня в зал ожидания приходят верующие.