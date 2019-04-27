10 минут назад
Самолет из Липецка вылетел в Москву за Благодатным огнем
Из аэропорта «Липецк» в Москву вылетел самолёт ЯК-40 за Благодатным огнём. На борту чартерного рейса, организованного Новолипецким металлургическим комбинатом, 13 липчан - представители НЛМК, авиации, священнослужители,общественники и журналисты.
Расчетное время полёта - 50-55 минут. Борт сядет в аэропорту «Внуково». Именно туда прилетит самолёт с Благодатным огнем. Его в Россию доставляет фонд «Андрея Петрозванного». Ожидается, что делегация липчан вернётся в город с Благодатным огнём в районе полуночи. Его незамедлительно доставят на пасхальную службу в Христо-Рождественский храм.
Благодатный огонь сегодня в 14:30 сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Сходит Благодатный огонь в Кувуклии - мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос. Это событие предваряют несколько часов молитв тысяч людей.