Общество

10 минут назад

Самолет из Липецка вылетел в Москву за Благодатным огнем

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#Благодатный огонь
Самолет из Липецка вылетел в Москву за Благодатным огнем

Из аэропорта «Липецк» в Москву вылетел самолёт ЯК-40 за Благодатным огнём. На борту чартерного рейса, организованного Новолипецким металлургическим комбинатом, 13 липчан - представители НЛМК, авиации, священнослужители,общественники и журналисты. 

⁃ Несмотря на то, что летать я боюсь, это - не тот случай, когда стоит опасаться за безопасность. Как православный христианин я считаю, что нас хранит Господь, - уверен депутат областного Совета Андрей Трофименков. - Я посещал Иерусалим, был у Гроба Господня. Очень благодарен НЛМК за предоставленную возможность получить Благодатный огонь в Москве, увидеть как происходит передача, принять в ней участие. 

Расчетное время полёта - 50-55 минут. Борт сядет в аэропорту «Внуково». Именно туда прилетит самолёт с Благодатным огнем. Его в Россию доставляет фонд «Андрея Петрозванного». Ожидается, что делегация липчан вернётся в город с Благодатным огнём в районе полуночи. Его незамедлительно доставят на пасхальную службу в Христо-Рождественский храм. 

Благодатный огонь сегодня в 14:30 сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Сходит Благодатный огонь в Кувуклии - мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос. Это событие предваряют несколько часов молитв тысяч людей.

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#Благодатный огонь

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