На автовокзале найдена подозрительная сумка

Вскоре ее обследует кинологический наряд.

Сегодня на автовокзале в Липецке обнаружили бесхозную сумку, к заднию прибыли представители экстренных служб. Посетителей вокзала и персонал вывели на улицу.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, сумку предстоит осмотреть кинологическому наряду. После чего станет известно, представляет ли опасность ее содержимое.

