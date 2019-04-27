Происшествия
14 минут назад
На автовокзале найдена подозрительная сумка
Вскоре ее обследует кинологический наряд.
Сегодня на автовокзале в Липецке обнаружили бесхозную сумку, к заднию прибыли представители экстренных служб. Посетителей вокзала и персонал вывели на улицу.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, сумку предстоит осмотреть кинологическому наряду. После чего станет известно, представляет ли опасность ее содержимое.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, сумку предстоит осмотреть кинологическому наряду. После чего станет известно, представляет ли опасность ее содержимое.