Происшествия

14 минут назад

На автовокзале найдена подозрительная сумка

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#подозрительный предмет

Вскоре ее обследует кинологический наряд.

Сегодня на автовокзале в Липецке обнаружили бесхозную сумку, к заднию прибыли представители экстренных служб. Посетителей вокзала и персонал вывели на улицу.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, сумку предстоит осмотреть кинологическому наряду. После чего станет известно, представляет ли опасность ее содержимое.
55
#подозрительный предмет

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