До конца мая недочеты в ремонте стадиона «Металлург» должны быть устранены

На главной футбольной арене Липецка в субботу состоялось большое выездное совещание.



Стадион «Металлург» за два года серьезно обновился – буквально заново построено футбольное поле, обновился фасад и трибуны, внутренние помещения. Но у администрации Липецка много вопросов к подрядчикам: на металлических конструкциях появилась ржавчина, а на бетонных трещины, на газоне проплешины, вокруг самой арены много строительного мусора и не началось благоустройство. КАк сообщает пресс-служба мэрии, и.о. главы города Евгения Уваркина сегодня оценила состояние стадиона.



- Нужно составить единую таблицу со всеми замечаниями, которые обнаружены: проблема, чья ответственность, сроки исполнения. На каждом этапе даем оценку. Мы все должны работать на результат. Если подрядчик не исполнит обязательства, то идем в суд, - сразу обозначила план работы Евгения Уваркина.



По контракту срок гарантийных обязательств фирмы «Сталь-М» - 5 лет. Представитель компании Анастасия Елисеева сказала, что все выявленные недочеты по выполненным работам будут устранены до конца мая. Весной же будет подготовлено основания для будущего асфальтирования вокруг арены и убран весь мусор.



- Мы видим, что у нас обнаружились проблемы на трибунах. Вы сейчас опять покрасите, а через год мы увидим такую же картину. Давайте попробуем в ближайшие дни найти корень проблемы, чтобы не пришлось каждый год переделывать, - предложила и.о. главы города.



Этой весной много вопросов к сердцу стадиона – футбольному полю. Выглядит оно некрасиво, а инспекторы футбольных матчей дают ему оценку «удовлетворительно». Евгения Уваркина была возмущена состоянием газона. Директор арены Александр Домнышев получил задание связаться с коллегами из других городов, в которых также готовили тренировочные базы для команд-участниц Чемпионата мира по футболу-2018. На основе положительного опыта он должен составить технологическую карту ухода за газоном.



Интересное предложение прозвучало на территории около арены, где последние несколько лет любители играли в пейнтбол – сделать здесь огороженную современную площадку для выгула собак. Хозяева животных и сейчас ежедневно приходят сюда, хотя это запрещено. Было решено провести опрос жителей этой части и города, и если идея будет поддержана, то реализовать ее.



