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Липецкий полумарафон обещает стать крупнейшим спортивным событием

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#полумарафон
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Липецкий полумарафон обещает стать крупнейшим спортивным событием

Ровно через месяц, 26 мая, в областном центре пройдёт крупнейшее спортивное событие – Липецкий полумарафон. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, спортивный праздник начнётся рано утром. Уже в 7.00 распахнёт двери стартово-финишный городок на Соборной площади. Здесь участникам соревнований будут выдавать стартовые пакеты – фирменные футболки и индивидуальные номера с чипами, фиксирующими время начала и окончания забега. В 8.40 начнётся зарядка для детей. А в 9.00 – забег юных спортсменов. Им предстоит пробежать 500 метров. Взрослых пригласят на разминку в 9.15. Старт забегам на 10 и 21 километр планируют дать в 9.30, на 3 километра – минут на 10-15 позже. Трассы уже выверены. Маршруты, а также обеспечение безопасности во время их прохождения, согласованы с полицией и ГИБДД. 

Площадь оградят. На ней установят сцену, стартовые ворота, фанбарьеры, раздевалки, фотозоны, также будут работать точки питания, интерактивные площадки. На маршрутах установят зоны освежения, биотуалеты. Подбадривать спортсменов во время движения планируют музыкой. За безопасностью гостей, как на площади, так и на трассах, будут следить сотрудники полиции, за здоровьем – медики.  

По окончании забега каждый получит медаль и сертификат участника. 

Регистрация на забег проходит на сайте «RussiaRunning» в разделе «События» - «Липецкий полумарафон». Количество мест ограничено. Подробности и ответы на вопросы можно получить в официальных группах в социальных сетях:  vk.com/lipetskmarathoninstagram.com/lipetskmarathon.

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#полумарафон
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Комментарии (4)

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А я

17 минут назад
Могу осилить четвертьспринт!
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Вадя

41 минуту назад
Среди богатых сейчас полумарафон в моде.
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Изя

50 минут назад
Бег за деньги- крупнейшее мероприятие. Это вы пуделю и кухаркиной в мозги втирайте, дятлы.
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Ага, конечно...

52 минуты назад
Да просто равных нет в мире этому дурацкому забегу!
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