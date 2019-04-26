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Липецкая вечЁрка: взрыв на парковке, смерть срочника и комфортное Городище

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: взрыв на парковке, смерть срочника и комфортное Городище

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 26 апреля.

Чаще всего липчане сегодня интересовались сообщением «Взрыв на парковке записали камеры наблюдения». На записи одной из камер видно, как на парковку закидывают горящий пакет, после чего раздается хлопок с сильной вспышкой. Вторая камера записала мужчину, выходящего с парковки почти сразу после хлопка шатающейся походкой. Интересно то, что жалоб от владельцев машин в полиции нет.

«Гибель солдата на военном аэродроме в Липецке: возбуждено дело о доведении до самоубийства». Обстоятельства гибели военнослужащего проверял военно-следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовскому гарнизону . Следствие, несмотря на предсмертную записку, пришло к выводу, что срочник не по собственному решению ушел из жизни.

Более семи десятков комментариев липчане оставили под сообщением «На Городище можно будет отдохнуть с комфортом». Общественное пространство Городище откроет летний сезон 1 мая. С этого же числа там начнутся вечерние кинопоказы. Для того, чтобы посмотреть кино, платить не надо. Отдельную платную услугу введут для тех, кто захочет провести вечер с комфортом: за небольшие деньги можно будет арендовать кресло-грушу.

Тем временем завершились общественные обсуждения реконструкции другой зоны отдыха – парка «Быханов сад». Горожане смогут контролировать ход работ. В обсуждении и контроле над работами смогут участвовать все. В парке будет представлен альбом с проектом реконструкции, книга жалоб и предложений. В ней укажут телефон подрядчика. Ни одно замечание без внимания не останется.
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#обзор #события #вечЁрка

Комментарии (1)

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матыра

18 минут назад
А где сюжет от ВРИО об Измалковской райбольнице?
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