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сегодня, 20:19
Липецкая вечЁрка: взрыв на парковке, смерть срочника и комфортное Городище
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 26 апреля.
Чаще всего липчане сегодня интересовались сообщением «Взрыв на парковке записали камеры наблюдения». На записи одной из камер видно, как на парковку закидывают горящий пакет, после чего раздается хлопок с сильной вспышкой. Вторая камера записала мужчину, выходящего с парковки почти сразу после хлопка шатающейся походкой. Интересно то, что жалоб от владельцев машин в полиции нет.
«Гибель солдата на военном аэродроме в Липецке: возбуждено дело о доведении до самоубийства». Обстоятельства гибели военнослужащего проверял военно-следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовскому гарнизону . Следствие, несмотря на предсмертную записку, пришло к выводу, что срочник не по собственному решению ушел из жизни.
Более семи десятков комментариев липчане оставили под сообщением «На Городище можно будет отдохнуть с комфортом». Общественное пространство Городище откроет летний сезон 1 мая. С этого же числа там начнутся вечерние кинопоказы. Для того, чтобы посмотреть кино, платить не надо. Отдельную платную услугу введут для тех, кто захочет провести вечер с комфортом: за небольшие деньги можно будет арендовать кресло-грушу.
Тем временем завершились общественные обсуждения реконструкции другой зоны отдыха – парка «Быханов сад». Горожане смогут контролировать ход работ. В обсуждении и контроле над работами смогут участвовать все. В парке будет представлен альбом с проектом реконструкции, книга жалоб и предложений. В ней укажут телефон подрядчика. Ни одно замечание без внимания не останется.
«Гибель солдата на военном аэродроме в Липецке: возбуждено дело о доведении до самоубийства». Обстоятельства гибели военнослужащего проверял военно-следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовскому гарнизону . Следствие, несмотря на предсмертную записку, пришло к выводу, что срочник не по собственному решению ушел из жизни.
Более семи десятков комментариев липчане оставили под сообщением «На Городище можно будет отдохнуть с комфортом». Общественное пространство Городище откроет летний сезон 1 мая. С этого же числа там начнутся вечерние кинопоказы. Для того, чтобы посмотреть кино, платить не надо. Отдельную платную услугу введут для тех, кто захочет провести вечер с комфортом: за небольшие деньги можно будет арендовать кресло-грушу.
Тем временем завершились общественные обсуждения реконструкции другой зоны отдыха – парка «Быханов сад». Горожане смогут контролировать ход работ. В обсуждении и контроле над работами смогут участвовать все. В парке будет представлен альбом с проектом реконструкции, книга жалоб и предложений. В ней укажут телефон подрядчика. Ни одно замечание без внимания не останется.
матыра