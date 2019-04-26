В России

10 минут назад

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян

42

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян. Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). 

Всего в I квартале невыездными оказывались 4,4 млн граждан, что в полтора раза больше, чем годом ранее. В январе–марте россияне оплатили долги на общую сумму в 19 млрд рублей, что на 6,1 млрд больше, чем год назад.

Как пояснили «Известиям» в ФССП, количество исполнительных документов, поступающих в службу, постоянно растет. А ограничение на выезд — очень эффективная мера, способствующая быстрому погашению долгов.

Самыми злостными неплательщиками обычно выступают клиенты банков (40% от всех невыездных должников), должники по алиментам (20%), а также те, кто не заплатил налоги или штрафы ГИБДД (10%). 

На должников по услугам ЖКХ среди невыездных приходится 5%, а доля заемщиков МФО составляет всего 1,5% в общем числе таких должников, рассказывали ранее «Известиям» эксперты.

По их словам, к увеличению числа невыездных приводит в том числе рост закредитованности граждан. Впрочем, у должников все равно есть легальная возможность для отъезда за границу через Белоруссию. 


42

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Ключевая ставка ЦБ опустится до 6,25% в 2021 году

11 минут назад

В России
Грузовик сбил ребенка
#авария #ДТП
Грузовик сбил ребенка

сегодня, 13:17

В России
Скончался Герой СССР Дмитрий Бакуров
#Герой СССР #ветеран
Скончался Герой СССР Дмитрий Бакуров

сегодня, 13:10

В России
Как будут оценивать эффективность губернаторов?
#эффективность #губернатор #РБК
2
Как будут оценивать эффективность губернаторов?

сегодня, 13:00

В России
В банке прогремел взрыв
#банк #взрыв #грабеж
В банке прогремел взрыв

сегодня, 12:47

В России
На Украине оставили транзит нефти из России
#нефть #транзит
На Украине оставили транзит нефти из России

сегодня, 12:34

В России