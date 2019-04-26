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12 минут назад

Ключевая ставка ЦБ опустится до 6,25% в 2021 году

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К концу 2021 года ключевая ставка Центробанка снизится до 6,25%. Об этом говорится в исследовании Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), с которым ознакомились «Известия»

ЦБ начнет смягчение денежно-кредитной политики со следующего года, отмечается в докладе. В течение всего 2019-го регулятор будет сохранять ставку на нынешнем уровне в 7,75%. 

Сейчас ЦБ «связывает руки» инфляция, которая пока далека от целевого уровня в 4%, пояснили эксперты. Но к концу 2021 года снижение показателя до 6,25% и ниже вполне возможно.

В результате кредиты для бизнеса станут доступнее, что будет способствовать экономическому росту страны, считают опрошенные «Известиями» аналитики. 


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