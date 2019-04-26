Погода в Липецке

23 минуты назад

В Липецкой области до +26

180
#жара
В Липецкой области до +26

В ближайшие сутки Липецкая область будет оставаться под влиянием антициклона, небольшой кратковременный дождь пройдет лишь местами. 

28 апреля при прохождении через регион холодного фронта днем возможны дожди. 29 апреля ожидается понижение температуры в дневные часы до 11-16 градусов тепла. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 апреля в Липецкой области  переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 6 до 11 градусов тепла, днем составит от 21 до 26 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем от 23 до 25 градусов тепла.

День 27 апреля стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +26 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году – 6 градусов мороза.

180
#жара

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