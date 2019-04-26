23 минуты назад
В Липецкой области до +26
В ближайшие сутки Липецкая область будет оставаться под влиянием антициклона, небольшой кратковременный дождь пройдет лишь местами.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 апреля в Липецкой области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 6 до 11 градусов тепла, днем составит от 21 до 26 градусов тепла.
В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем от 23 до 25 градусов тепла.
День 27 апреля стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +26 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году – 6 градусов мороза.