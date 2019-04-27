Общество
4 минуты назад
Самые старые ролики на Ютубе, занимательная генетика и пасхальные яйца неземной красоты
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А также «ранжированный» Набоков и классное видео на песню о любви.
В нашей жизни есть один главный интерес, почти мания: больше всего на свете мы хотим, чтобы вам, нашим читателям, было интересно. Чтобы вы ахали и не могли оторваться. Чтобы вас, допустим, звали есть прямо с шампура шкворчащий шашлык, а вы отмахивались: да погодите, дайте досмотреть_дочитать!
Именно ради этого мы и делаем нашу субботнюю рубрику посмотреть_почитать. Тут и музыка, и видео с эффектом «залипания», и немножко адаптированных для массового читателя интересных научных сведений, и лакомый кусок для фанатичных любителей литературы. Все для вас.
«Ми персона фаворита»
Умение спеть о любви красиво и непошло — это искусство. Потому нас и зацепило это видео. Оба вокалиста на высоком уровне — испанский певец Алехандро Санс (между прочим, обладатель «Грэмми») и американо-кубинская певица Камилла Кабелло. Мы не пожалели, что узнали их обоих и вам желаем того же.
Ты помнишь, как все начиналось?
Новейшая история — вот что это такое. Сейчас кажется, что Ютуб существовал вечно, а на самом деле, этот ресурс появился всего 14 лет назад. Забавно увидеть самые первые видеоролики, загруженные на ныне всемирно известный видеохостинг.
Украинский онлайн-СМИ «Телекритика» сделал интересный обзор самый старых видеороликов на Ютубе. Оказывается, самое первое видео загруженно на сайт 23 апреля 2005 года одним из сооснователей YouTube Джаведом Каримом, этот ролик длится лишь 18 секунд. Его сняли в зоопарке Сан-Диего.
И да, мы рады, что нашли такой сайт — он просто набит интересной информацией о кино и телевидении.
Что у Гены с генами?
У папы-алкоголика и сын будет пьяницей? Не факт. Тесты на переносимость лактозы и кофеина помогут похудеть? А может, просто меньше есть? Вы плохо учились в школе, потому что вам не достался ген гениальности? На самом деле за интеллект отвечает около 1000 генов, а за образованность — более 70. А еще подробнее можно обо всем этом узнать здесь: «10 массовых (и наивных!) заблуждений о ДНК».
Здесь же — краткие и понятные ответы на вопросы: правда ли, что ДНК свиньи похода на ДНК человека, можно ли родить «дизайнерского» ребенка, и зачем на продуктах пишут «без ГМО».
Рейтинг романов Набокова: от худшего к лучшему
Именины сердца для любителей классической и просто хорошей литературы. Безмерно нами любимый и читаемый образовательный онлайн-проект «Арзамас» отметил день рождения Владимира Набокова рядом материалов, посвященных писателю.
Скажем сразу: эти россыпи рассчитаны не на тех, для кого Набоков — лишь автор какого-то скандального полуэротического романа «Лолита». Хотя и о Лолите в «Рейтинге романов Набокова: от худшего к лучшему» речь пойдет и эта книга занимает в нем вполне достойное место. Автор рейтинга — доктор филологических наук, исследователь творчества Набокова Юрий Левинг.
Пасхальная красота
Страстную субботу истинно верующие православные христиане посвящают молитвам и подготовке к Светлому Христову Воскресенью. У тех, кто соблюдает все правила Страстной недели, крашеные пасхальные яйца уже готовы. Впрочем, субботу тоже вполне можно посвятить подготовке ритуального угощения. Если душа просит чего-то этакого, чего-то большего, чем варка яиц в луковой шелухе, черпать вдохновение можно в этих видеороликах. Вот где творчество просто через край бьет. Особый трепет вызвало видео, посвященное гравировке по яичной скорлупе: если сам такого не сделаешь, то уж насмотришься на красоту вдоволь.
Мы желаем вам классных выходных и счастливой Пасхи!
Именно ради этого мы и делаем нашу субботнюю рубрику посмотреть_почитать. Тут и музыка, и видео с эффектом «залипания», и немножко адаптированных для массового читателя интересных научных сведений, и лакомый кусок для фанатичных любителей литературы. Все для вас.
«Ми персона фаворита»
Умение спеть о любви красиво и непошло — это искусство. Потому нас и зацепило это видео. Оба вокалиста на высоком уровне — испанский певец Алехандро Санс (между прочим, обладатель «Грэмми») и американо-кубинская певица Камилла Кабелло. Мы не пожалели, что узнали их обоих и вам желаем того же.
Ты помнишь, как все начиналось?
Новейшая история — вот что это такое. Сейчас кажется, что Ютуб существовал вечно, а на самом деле, этот ресурс появился всего 14 лет назад. Забавно увидеть самые первые видеоролики, загруженные на ныне всемирно известный видеохостинг.
Украинский онлайн-СМИ «Телекритика» сделал интересный обзор самый старых видеороликов на Ютубе. Оказывается, самое первое видео загруженно на сайт 23 апреля 2005 года одним из сооснователей YouTube Джаведом Каримом, этот ролик длится лишь 18 секунд. Его сняли в зоопарке Сан-Диего.
И да, мы рады, что нашли такой сайт — он просто набит интересной информацией о кино и телевидении.
Что у Гены с генами?
У папы-алкоголика и сын будет пьяницей? Не факт. Тесты на переносимость лактозы и кофеина помогут похудеть? А может, просто меньше есть? Вы плохо учились в школе, потому что вам не достался ген гениальности? На самом деле за интеллект отвечает около 1000 генов, а за образованность — более 70. А еще подробнее можно обо всем этом узнать здесь: «10 массовых (и наивных!) заблуждений о ДНК».
Здесь же — краткие и понятные ответы на вопросы: правда ли, что ДНК свиньи похода на ДНК человека, можно ли родить «дизайнерского» ребенка, и зачем на продуктах пишут «без ГМО».
Рейтинг романов Набокова: от худшего к лучшему
Именины сердца для любителей классической и просто хорошей литературы. Безмерно нами любимый и читаемый образовательный онлайн-проект «Арзамас» отметил день рождения Владимира Набокова рядом материалов, посвященных писателю.
Скажем сразу: эти россыпи рассчитаны не на тех, для кого Набоков — лишь автор какого-то скандального полуэротического романа «Лолита». Хотя и о Лолите в «Рейтинге романов Набокова: от худшего к лучшему» речь пойдет и эта книга занимает в нем вполне достойное место. Автор рейтинга — доктор филологических наук, исследователь творчества Набокова Юрий Левинг.
Пасхальная красота
Страстную субботу истинно верующие православные христиане посвящают молитвам и подготовке к Светлому Христову Воскресенью. У тех, кто соблюдает все правила Страстной недели, крашеные пасхальные яйца уже готовы. Впрочем, субботу тоже вполне можно посвятить подготовке ритуального угощения. Если душа просит чего-то этакого, чего-то большего, чем варка яиц в луковой шелухе, черпать вдохновение можно в этих видеороликах. Вот где творчество просто через край бьет. Особый трепет вызвало видео, посвященное гравировке по яичной скорлупе: если сам такого не сделаешь, то уж насмотришься на красоту вдоволь.
Мы желаем вам классных выходных и счастливой Пасхи!
1 27
автоблогер