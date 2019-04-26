Происшествия

сегодня, 16:48

Виновник пьяной аварии получил пять с половиной лет заключения

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#авария #ДТП
Виновник пьяной аварии получил пять с половиной лет заключения

В ДТП один человек погиб, один - получил серьезные травмы.

Приговором Становлянского районного суда житель Краснинского района признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) и ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Как установлено материалами уголовного дела, 6 октября 2017 года подсудимый с родственниками приехал в гости к знакомым, проживающим в селе Пальна-Михайловка Становлянского района.

Возвращаясь домой после застолья, подсудимый сел за руль своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Подъезжая к нерегулируемому перекрестку дороги «Становое-Троекурово-Лебедянь» он проигнорировал дорожный знак «Уступи дорогу» и допустил столкновение «ВАЗ-21114».

В результате ДТП водитель «ВАЗа» получил телесные повреждения от которых скончался на месте, пассажиру автомобиля под управлением подсудимого был причинен тяжкий вред здоровью.

Подсудимый не признал свою вину, выдвигая различные версии случившегося, в т.ч. относительно нахождения за рулем своего отца.

Более того, он под различными надуманными предлогами не являлся в судебное заседание, в связи с чем суд  вынужден был заключить его под стражу. 

Несмотря на такую позицию подсудимого, государственному обвинителю удалось опровергнуть все  выдвинутые им версии.

В частности, одним из доказательств того, что за рулем автомобиля находился именно подсудимый, стало заключение генетической экспертизы.

По результатам судебного рассмотрения дела суд приговорил подсудимого по совокупности совершенных им преступлений к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.
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#авария #ДТП

Комментарии (7)

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Судный день

23 минуты назад
Хитропопый колхозный бык думал , что он самый умный и хитрый. Уверяю вас- это не так.
ответить

Квинт

40 минут назад
Строгачь значит не все так просто....
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Даль

сегодня, 17:25
Ну как всегда писаки вылезли
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Кирилл

сегодня, 17:24
А сколько денег присудили?
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Норм

сегодня, 17:23
Срок какой то большой!
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Либерман

сегодня, 17:17
Почему нет последовательности в аналогичных и более тяжёлых дтп например дтп на вокзале где погибла 16 летняя девушка
ответить

Либерман

сегодня, 17:17
Почему нет последовательности в аналогичных и более тяжёлых дтп например дтп на вокзале где погибла 16 летняя девушка
ответить

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