Евдокиевская церковь с трудом вместила всех желающих проститься со Станиславом Берниковым (ФОТО)

Сегодня Липецк простился с самым великим своим футбольным воспитанником.

Пожалуй, каждый, кто так или иначе причастен к липецкому футболу, сегодня оказался в Евдокиевской церкви Липецка (на площади Героев), где отпевали легенду Станислава Берникова.

У церкви были открыты два входа, и в оба все тек и тек народ, причем не только футбольный. Заслуженный тренер России по боксу Алексей Заев (Здоровья вам, Алексей Иванович – в былые годы вы выглядели и получше - выздоравливайте!) с палочкой в руках прибыл прямо из больницы.

- Сбежал, - пошутил он, но тут же сменил тон на проникновенно-суровый, - Не мог же я не попрощаться со старым другом. (После паузы) Но я представить себе не мог, что следующим будет он.

Не только футболисты, но и представители самых разных видов спорта прибыли в церковь, а потом и на кладбище Трубного завода – хоккея, баскетбола, дзюдо, плавания, бокса, кикбоксинга, даже давно забытого в регионе конькобежного спорта. Скорбели все – от адвоката, честность которого он сам не раз высмеивал, до молодых игроков «Металлурга», прибывших в полном составе. Со всеми Станислав Васильевич дружил, пожалуй, каждый, и не было человека – именно среди спортсменов - кто бы его не уважал. Все эти истории с уголовным делом (и ответственностью всего на 40 тысяч рублей штрафа!), болью отзывавшиеся в душе Берникова, но для знающих людей они пшик. Стас защищал свое. И защитил…

И от этого был уважаем людьми всегда. Это сейчас не строчки в Интернете – это слезы, не чужого человека. Я не хочу писать долго, лучше за меня скажет фото цветов у подножия гроба… Кому еще и когда в Липецке приносили столько…





… А у выхода из церкви после отпевания собрались ученики, последователи, воспитанники. И вспоминали. Вспоминали его неповторимый юмор: «Форвард – два притопа, три прихлопа», «Пляжный футболист», «Это не удар по воротам, это шлепок ладошкой по попе», «Если бы у тебя голову оторвать и собаке приделать, то она бы с ума сошла»… И все это с улыбкой, добрыми и светлыми воспоминаниями.

И это здорово!

P.S. Говорят, когда человек умирает в пасхальную неделю, то он сразу попадает в Рай. Так Господь выбирает и избавляет от мук самых достойный.

Царствие Вам небесное, Станислав Васильевич! И когда сегодня по команде священника все дружно пели: «Вечная память!», то на этот раз это было абсолютной истиной – Вас, Тренер, будут помнить на этой планете, минимум, до тех пор, пока жив последний из нас.





