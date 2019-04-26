Общество

40 минут назад

Липецк вошел в число участников программы «Умный город» Минстроя России

2 258
#Умный город
Липецк вошел в число участников программы «Умный город» Минстроя России

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ одобрило заявку администрации области на участие Липецка в программе «Умный город». После подписания соответствующего соглашения с Минстроем областной центр станет пилотной площадкой для апробации передовых цифровых и инженерных решений в сфере городского хозяйства.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, программа «Умный город» на федеральном уровне реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». Он создан для повышения конкурентоспособности российских городов. Проект базируется на пяти ключевых принципах: ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, акцент на экономической эффективности, в том числе, сервисной составляющей городской среды. Основной инструмент реализации этих принципов - широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской инфраструктуре для повышения эффективности управления территорией и ее ресурсами.  

Кроме того, разработана региональная программа «Умные города Липецкой области». Она включает мероприятия, направленные на повышение эффективности управления отраслями городского хозяйства за счет использования современных цифровых технологий, а также создание комплексной системы управления городом на основе данных, поступающих в режиме реального времени, внедрение механизмов электронной демократии и вовлечение жителей в управление городом.

2 258
#Умный город

Комментарии (2)

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Рикитави

18 минут назад
Ещё бы войти в программу , рубль украл на * .
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гостья

31 минуту назад
ой....Липецк и умный город ,но хоть посмеемся))) Минстрой почитал бы сводку жизни города Липецка на город48 и подумал бы про умный город))) чтобы что то делать умное, сначала надо бы элементарно людей воспитать)))
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