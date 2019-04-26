80 тысяч мальков выпустили в Дон

Реку Дон в районе села Пальна-Михайловка зарыбили. После ремонта гидротехнического сооружения на пруду в реку выпустили 80 тысяч мальков сазана общим весом 800 килограммов.

Все работы проходили под контролем управления экологии и природных ресурсов администрации Липецкой области. Компенсационные действия после проведения ремонта направлены на сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания.



Липецкая область участвует в семи федеральных проектах национального проекта «Экология». Одним из его направлений является федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов», на реализацию которого выделены средства из федерального бюджета. Выполнение федерального проекта позволит увеличить площадь восстановленных водных объектов и протяженность расчищенных рек Липецкой области, сообщает пресс-служба администрации региона.

