Общество

сегодня, 15:22

В праздничные дни в Липецке ограничат продажу алкоголя

3 731
#алкоголь
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В праздничные дни в Липецке ограничат продажу алкоголя
1 и 2 мая в Липецке пройдет несколько массовых мероприятий:

- 01.05.2019 – митинг по адресу: г.Липецк, ул.Космонавтов, 54а. Время проведения – с 10.00 до 13.00 час.

- 01.05.2019 – шествие (автопробег) по маршруту: город Липецк, ул.Фрунзе – ул.Неделина – пл.Победы – пр.Победы – ул.Катукова – Елецкое шоссе. Время проведения – с 09.30 до 11.40 час.;

- 02.05.2019 – митинг-шествие по маршруту: г.Липецк, ул.Гагарина «Аллея ветеранов боевых действий», пл.Героев мемориал «Скорбящие матери» (от пл.Авиаторов до пл.Героев). Время проведения – с 09.45 до 10.45 час.

Согласно Федеральному законодательству продажа алкоголя не допускается в местах массового скопления граждан.

3 731
#алкоголь
1

Комментарии (3)

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Милая Оксана

7 минут назад
Пасха ! Самый главный праздник , а вы митинги , безбожники как были так и остались !
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А мне пофигу

39 минут назад
у меня самогоночка на кедровых орешках.
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Даша

сегодня, 15:53
А так хотелось нажраться в слюни с утремана
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