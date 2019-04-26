В праздничные дни в Липецке ограничат продажу алкоголя

1 и 2 мая в Липецке пройдет несколько массовых мероприятий:



- 01.05.2019 – митинг по адресу: г.Липецк, ул.Космонавтов, 54а. Время проведения – с 10.00 до 13.00 час.



- 01.05.2019 – шествие (автопробег) по маршруту: город Липецк, ул.Фрунзе – ул.Неделина – пл.Победы – пр.Победы – ул.Катукова – Елецкое шоссе. Время проведения – с 09.30 до 11.40 час.;



- 02.05.2019 – митинг-шествие по маршруту: г.Липецк, ул.Гагарина «Аллея ветеранов боевых действий», пл.Героев мемориал «Скорбящие матери» (от пл.Авиаторов до пл.Героев). Время проведения – с 09.45 до 10.45 час.



Согласно Федеральному законодательству продажа алкоголя не допускается в местах массового скопления граждан.



