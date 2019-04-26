Общество

34 минуты назад

Липецкие леса патрулируют 52 мобильные группы

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#лесные пожары
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Липецкие леса патрулируют 52 мобильные группы

В связи с введением ограничения пребывания граждан и въезда транспортных средств в леса области,а также введением на всей территории области особого противопожарного режима управлением лесного хозяйства и его структурными подразделениями проводится патрулирование хвойных и лиственных лесных массивов 52 мобильными группами по 77 маршрутам общей протяженностью 3665 км. 


Как сообщает пресс-служба управления лесного хозяйства, особое внимание уделяется местам, наиболее посещаемым населением. Совместно с правоохранительными органами организованы рейды по выявлению и пресечению фактов нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Ведется наблюдение за лесными массивами с помощью 14 видеокамер системы «Лесной дозор».

С начала пожароопасного сезона лесными инспекторами Липецкой области  составлено 58 протоколов об административном правонарушении по 8.32КоАП РФ "Нарушение правил пожарной безопасности в лесах".

Нарушение правил пожарной безопасности в лесахв период действия особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 000 до 5 000 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц – от 300 000 до 500 000 рублей.

Управление лесного хозяйства Липецкой области убедительно просит жителей и гостей области соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и воздержаться от поездок в лес до снижения высокой пожароопасности. В случае обнаружения лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить о загорании по телефону Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или 112 (звонок бесплатный). 


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#лесные пожары
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Комментарии (1)

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lugov

29 минут назад
скока ж соляры они выжрут! А сколько спишут!
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