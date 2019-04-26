Липецкие леса патрулируют 52 мобильные группы

В связи с введением ограничения пребывания граждан и въезда транспортных средств в леса области,а также введением на всей территории области особого противопожарного режима управлением лесного хозяйства и его структурными подразделениями проводится патрулирование хвойных и лиственных лесных массивов 52 мобильными группами по 77 маршрутам общей протяженностью 3665 км.

Как сообщает пресс-служба управления лесного хозяйства, особое внимание уделяется местам, наиболее посещаемым населением. Совместно с правоохранительными органами организованы рейды по выявлению и пресечению фактов нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Ведется наблюдение за лесными массивами с помощью 14 видеокамер системы «Лесной дозор».



С начала пожароопасного сезона лесными инспекторами Липецкой области составлено 58 протоколов об административном правонарушении по 8.32КоАП РФ "Нарушение правил пожарной безопасности в лесах".

Нарушение правил пожарной безопасности в лесахв период действия особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 000 до 5 000 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц – от 300 000 до 500 000 рублей.

Управление лесного хозяйства Липецкой области убедительно просит жителей и гостей области соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и воздержаться от поездок в лес до снижения высокой пожароопасности. В случае обнаружения лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить о загорании по телефону Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или 112 (звонок бесплатный).