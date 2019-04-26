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Липчанин убежал от прокуратуры и судебных приставов на Камчатку!
Обвиняемого в оскорблении представителя органов власти корреспондента «Правды» Дмитрия Пашинова объявили в федеральный розыск.
Поводом для розыска стало то, что подсудимый Дмитрий Пашинов, обвиняемый в оскорблении заместителя прокурора Добровского района Андрея Пажетных, не раз нарушал обязательство о явке в уголовный процесс. В суд обвиняемого не могли доставить даже тогда, когда председательствующий в процессе Михаил Фурсов выносил постановления о его принудительном приводе. В среду, 24 апреля, должно было состояться очередное заседание по делу об оскорблении прокурора, но и в этот раз судебные приставы-исполнители не смогли разыскать Пашинова: его жена сообщила, что Дмитрий «уехал на рыбалку на Камчатку около 3-4 дней назад».
… Дмитрий Пашинов считал себя правозащитником (а таких не любят не только в глубинке). В свое время он едва не погиб вместе с другим местным активистом Юрием Сухотериным - они пытались зафиксировать на камеру, а потом предотвратить хищение намытого из русла реки Воронеж песка водителем-телохранителем главы районной администрации, но тот обрушил на их автомобиль три куба грунта. Потом Пашинов заявил, что его чуть не застрелили. А 24 мая 2017 года года, как считает Пашинов, на почве его общественной деятельности, у него возник конфликт с заместителем прокурора Добровского района Андреем Пажетных. Словесная перебранка с «государевым» человеком привела к тому, что Дмитрий стал фигурантом уголовного дела об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). Сам же Пашинов утверждает, что это работник надзорного ведомства Андрей Пажетных несколько раз ударил его железной кабинетной дверью по руке.
В своем письме на имя прокурора региона Константина Кожевникова Дмитрий Пашинов тогда написал, что «за свою многолетнюю практику работы правозащитником и журналистом с таким вопиющим произволом и беззаконием в Липецкой области со стороны сотрудников правоохранительных органов не сталкивался».
«В 2017 году я прибыл в прокуратуру Добровского района, где Пажетных несколько раз ударил меня по руке металлической дверью, причинив мне острую физическую боль. Я незамедлительно обратился в полицию…Пажетных, испугавшись ответственности, и давно испытывая ко мне неприязнь, спустя несколько дней обратился с заявлением о том, что я якобы оскорбил его, просил привлечь меня к ответственности. Факт нанесения мне побоев отрицал. Я Пажетных указанными словами либо какими либо другими оскорбительными словами и выражениями не оскорблял! Это ложь с его стороны! Я законопослушный гражданин, публичный человек, и понимаю где когда и кому что можно говорить, понимаю меру ответственности за оскорбление представителя власти и никогда не позволил бы себе такого. Тем более что это не первая попытка привлечь меня за оскорбление сотрудниками Добровской прокуратуры. Ранее сотрудник прокуратуры уже фабриковала документы об оскорблении. Однако это было сделана настолько небрежно (одна и та же грамматическая ошибка в документе с объяснениями якобы потерпевшей, свидетелей, и рапорте полиции, документы были написаны одним и тем же лицом.) что судья не рискнула привлечь меня. С тех пор в прокуратуре Добровского района я веду себя особенно корректно...»
А вот фрагмент из обращения Дмитрия Пашинова на имя руководителя СУ СК РФ по Липецкой области Евгения Шаповалова:
«Леонов (следователь СУ СК РФ по Липецкой области) не скрывает от меня, что он согласовывает свои действия с прокуратурой и руководством, хотя должен быть процессуально не зависим. Не стесняется сообщать мне и то, что с экспертами-лингвистами согласовываются результаты экспертиз. Не могу исключить, что он действует по прямому указанию из прокуратуры. Так, в декабре 2017 года, Леонов вызвал меня в кабинет и сообщил, что он прекращает уголовное дело за отсутствием состава преступления…. Однако никакого постановления о прекращении уголовного дела я не получил, а получил извещение о продлении следствия, а в последующем и вызов для предъявления обвинения. Леонов на мои вопросы отвечать отказался, хотя по его поведению я понял, что ему заранее все было известно. Таким образом, Леонов не только обманул меня, получив обманным путём необходимые ему документы, т.е. совершил поступок не достойный офицера, сотрудника правоохранительных органов, но и совершил подлог. Я заявляю ему отвод».
Уголовное дело по обвинению в оскорблении сотрудника прокуратуры общественник считает местью за свою правозащитную деятельность:
«Мною написано несколько десятков обращений в прокуратуру по фактам коррупции и воровства из бюджета должностными лицами администраций всех уровней. Они поручались для рассмотрения, в том числе, и Андрею Пажетных, он не проводил надлежащих проверок. Его действия мною обжаловались. Я просил привлечь его к ответственности. Так же по моим жалоба проводилась проверка о незаконном получении в пользование и собственность имущества сотрудниками прокуратуры, в том числе и Пажетных. Насколько мне известно, прокурорские работники вернули два земельных участка общей стоимостью не менее миллиона рублей. Так же неоднократно в судебных заседаниях с участием Пажетных, в том числе по резонансным делам, я не раз указывал не его неподготовленность к процессу, неверное толкование закона, предвзятость. В своих публичных выступлениях я неоднократно критиковал прокуратуру района, в том числе и Пажетных. Таким образом, обстоятельств для личной неприязни ко мне со стороны Пажетных достаточно много».
В ходе предварительного следствия по делу об оскорблении представителя власти ставшего корреспондентом газеты «Правда» Дмитрия Пашинова задерживали сотрудники полиции по запросу СУ СК РФ по Липецкой области для дачи показаний. Тогда же, 31 мая, общественнику и предъявили обвинение по ст. 319 УК РФ. Дмитрий Пашинов, кстати, обратившись в с иском о признании незаконными действий следователя Следственного комитета в Липецкий районный суд, тяжбу выиграл: Фемида признала действия представителя СК незаконными. А теперь корреспондент «Правды» избегает суда.
Макс
LidiJa
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