В России

38 минут назад

Грузовик сбил ребенка

153
#авария #ДТП
Грузовик сбил ребенка

ДТП произошло в Калуге.

Около 14:12 в четверг, 25 апреля, на перекрёстке улиц Тульской и Луначарского в Калуге под колёса грузового автомобиля попал 12-летний мальчик. Ребенок переходил дорогу по переходу.

29-летний водитель за рулем Хендэ, двигаясь по улице Луначарского, завершая маневр, допустил наезд на пешехода, говорится в сообщении региональной автоинспекции.

В результате ДТП мальчик получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован в больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
153
#авария #ДТП

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