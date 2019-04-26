Грузовик сбил ребенка

ДТП произошло в Калуге.

Около 14:12 в четверг, 25 апреля, на перекрёстке улиц Тульской и Луначарского в Калуге под колёса грузового автомобиля попал 12-летний мальчик. Ребенок переходил дорогу по переходу.



29-летний водитель за рулем Хендэ, двигаясь по улице Луначарского, завершая маневр, допустил наезд на пешехода, говорится в сообщении региональной автоинспекции.



В результате ДТП мальчик получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован в больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.