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46 минут назад

Скончался Герой СССР Дмитрий Бакуров

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#Герой СССР #ветеран
Скончался Герой СССР Дмитрий Бакуров

Он был участником Курской битвы.

Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, участник Парада Победы 1945 года, Дмитрий Алексеевич Бакуров скончался 26 апреля на 98-м году жизни. От своего имени и от имени членов правительства Новосибирской области губернатор Андрей Травников выразил глубокие и искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Бакурова.

Родился Дмитрий Бакуров в 1922 году в селе Новоярки Алтайского края, пишут Новосибирские новости. Среднюю школу окончил в селе Панкрушиха, в 1941 году работал помощником бухгалтера в Усть-Пристанском районном сельскохозяйственном отделе Алтайского края. В июле 1941 года 19-летний Дмитрий стал курсантом Томского артиллерийского училища. Уже в январе 1942 года состоялся выпуск, и лейтенант Бакуров направлен в 8-ю стрелковую дивизию, сформированную в Казахстане.

Воевал на Брянском и на Центральный фронтах, а затем война забросила Бакурова на l-й Украинский фронт. В 1943 году за освобождение станицы Косторное он представлен к ордену Красной Звезды, а за участие в боях на Курской дуге награждён медалью «За отвагу». В Новосибирске имя Героя Советского Союза Дмитрия Бакурова увековечено на Аллее новосибирцев-героев у Монумента Славы.
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#Герой СССР #ветеран

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