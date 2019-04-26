Исчезнут ли киоски с главных улиц Липецка?

Где могут законно и спокойно работать кафе и бары липецких предпринимателей?

Как власть относится к работающим «в тени» бизнесменам и наемным сотрудникам? Как складывается работа в новой команде мэрии Липецка?



Об этом говорим сегодня в программе «Точка зрения» с заместителем главы администрации г. Липецка Екатериной Белокопытовой.

