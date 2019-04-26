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55 минут назад
Как будут оценивать эффективность губернаторов?
Путин сформировал критерии.
Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей субъектов, документ опубликован на портале правовой информации. Эти KPI совпадают с темами национальных проектов, в основе которых лежит майский указ Путина. Как сообщает ТАСС, в перечне из 15 показателей для оценки эффективности руководителя региона значатся, в частности:
- уровень доверия к власти
- количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики
- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства
- производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики
- уровень реальной среднемесячной зарплаты
- объем инвестиций в основной капитал
- уровень бедности
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении
- естественный прирост населения
- количество семей, улучшивших жилищные условия
- уровень доступности жилья
- доля городов с благоприятной городской средой
- качество окружающей среды
- уровень образования
- доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог.
Методику расчета уровня доверия президент поручил разработать своей администрации до 1 июня. После этого Кремль должен будет ежегодно до 1 марта отчитываться президенту о значении этого показателя. Методики расчета остальных пунктов разработает правительство вместе с рабочими группами Госсовета, уточняет РБК.
Кроме этого правительство вместе с Госсоветом будет готовить предложения по распределению между регионами грантов, они должны основываться на достигнутых показателях.
- уровень доверия к власти
- количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики
- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства
- производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики
- уровень реальной среднемесячной зарплаты
- объем инвестиций в основной капитал
- уровень бедности
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении
- естественный прирост населения
- количество семей, улучшивших жилищные условия
- уровень доступности жилья
- доля городов с благоприятной городской средой
- качество окружающей среды
- уровень образования
- доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог.
Методику расчета уровня доверия президент поручил разработать своей администрации до 1 июня. После этого Кремль должен будет ежегодно до 1 марта отчитываться президенту о значении этого показателя. Методики расчета остальных пунктов разработает правительство вместе с рабочими группами Госсовета, уточняет РБК.
Кроме этого правительство вместе с Госсоветом будет готовить предложения по распределению между регионами грантов, они должны основываться на достигнутых показателях.