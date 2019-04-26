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В банке прогремел взрыв
Отделение ограбили.
Неизвестные взорвали вход в отделение банка, пишет K1NEWS.RU. ЧП произошло в Костроме, в Давыдовском микрорайоне, 26 апреля около 3.45 ночи. Двое неизвестных повредили банкомат. Уже возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. Сумма ущерба уточняется.
Пострадавших нет. Обслуживание клиентов в офисе временно приостановлено. Филиал планирует возобновить работу в понедельник, 29 апреля.
Пострадавших нет. Обслуживание клиентов в офисе временно приостановлено. Филиал планирует возобновить работу в понедельник, 29 апреля.