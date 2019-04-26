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7 минут назад

Совет безопасности ООН обсудил указ Путина о гражданстве

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#ООН #Путин #гражданство #Украина
Совет безопасности ООН обсудил указ Путина о гражданстве

Небензя прокомментировал решение президента России об упрощении получения паспорта людьми из ДНР и ЛРН.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что необходимость упростить процедуру получения российского гражданства жителям ДНР и ЛНР продиктована тем, что у них из-за действий Киева сложились невыносимые условия жизни. По его словам, еще до указа Владимира Путина сотни тысяч жителей юго-востока Украины просили выдать им российские паспорта, пишет РИА Новости.

Подобными решениями Россия, указал ее постпред при ООН, дает возможность людям «решить важные для них проблемы». При этом постпред подчеркнул, что данное решение "никак не касается минских договоренностей и ни в коем случае не мешает Украине, Донецку и Луганску эти договоренности выполнять".

Напомним, в понедельник Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Заявление о получении российского гражданства, поданное жителями этих территорий, должно рассматриваться в течение трех месяцев с момента подачи. Для граждан других стран срок составляет от трех до шести месяцев и может продлеваться. Указ Путина негативно оценили украинские власти и расценили как агрессию.
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#ООН #Путин #гражданство #Украина

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