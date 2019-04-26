Общество

55 минут назад

«Бессмертному полку» нужны волонтеры для сопровождения инвалидов-колясочников

4 256
#Бессмертный полк
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«Бессмертному полку» нужны волонтеры для сопровождения инвалидов-колясочников
В Липецке организаторы шествия «Бессмертный полк» ищут волонтеров для сопровождения во время марша 9 мая инвалидов-колясочников. Требуются ответственные и совершеннолетние липчане, желающие помочь в организации безопасного передвижения людей с ограниченными возможностями. Обращаться по телефону 8-900-599-5333 или писать заявку на почту region48@polkrf.ru.


4 256
#Бессмертный полк
1

Комментарии (4)

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Изя

31 минуту назад
Совок, . Ты просто дырявый либераст. И злишься , что это не твоя победа, а советских людей под руководством Сталина.
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Совок

34 минуты назад
У многих совок головного мозга
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Рсдрп

41 минуту назад
Вот это- зачетная фотка.
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Сталин , КПСС , СССР !

46 минут назад
запретить едроэсэсовцам приближаться к параду Победы советского народа
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