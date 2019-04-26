Общество
55 минут назад
«Бессмертному полку» нужны волонтеры для сопровождения инвалидов-колясочников
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В Липецке организаторы шествия «Бессмертный полк» ищут волонтеров для сопровождения во время марша 9 мая инвалидов-колясочников. Требуются ответственные и совершеннолетние липчане, желающие помочь в организации безопасного передвижения людей с ограниченными возможностями. Обращаться по телефону 8-900-599-5333 или писать заявку на почту region48@polkrf.ru.
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Изя
Совок
Рсдрп
Сталин , КПСС , СССР !