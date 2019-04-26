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Липчанка заказала лекарство и попала под уголовное дело

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#лекарство #наркотик
Липчанка заказала лекарство и попала под уголовное дело

Девушку задержали на почте.

В нестандартную и неприятную ситуацию попала 24-летняя липчанка Дарья К., живущая сейчас в Екатеринбурге. Девушка после консультации с врачом заказала через интернет в Европе лекарство от шизотипического расстройства: бупропион под торговым названием Elontril. До этого, как утверждает Дарья, она проверяла, нет ли лекарства в списке запрещенных к ввозу в Россию, и не нашла его там. Когда она 8 апреля пришла на почту получать посылку ее задержали.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ. Дарью обвиняют в контрабанде наркотических веществ в особо крупном размере: экспертиза показала, что бупропион — прекурсор метканинона (эфедрона), то есть из него можно получить наркотик. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.  Дело Дарьи получило в Екатеринбурге широкую огласку. У липчанки появились сторонники, которые намерены вывести девушку из-под уголовной ответственности. Но это будет непросто: раньше подобных прецедентов именно с бупропионом в российской судебной практике не было. Ради спасения от тюрьмы, адвокат даже предложил признать девушку невменяемой.

У липчанки появилась целая группа поддержки в соцсетях. Пользователи, некоторые из которых лично знакомы с Дарьей, сочувствуют ей и вселяют в нее веру в победу. Они же пишут, что при минимальных знаниях химии любой желающий может получить наркотик из вполне легальных лекарств.

Случай липчанки — не первый, пишет издание «Открытые медиа». Летом 2018 года большой резонанс в СМИ вызвало дело матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, которую обвиняли в незаконном сбыте сильнодействующего медпрепарата — транквилизатора диазепама, ей грозило до 8 лет лишения свободы. Коннова пыталась продать остатки лекарства на форуме для родителей больных детей. После огласки в СМИ на эту историю обратили внимание в Кремле, а глава МВД Владимир Колокольцев распорядился взять дело Конновой под контроль и как следует в нем разобраться, вскоре после этого постановление о возбуждении дела отменили.
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#лекарство #наркотик

Комментарии (3)

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Да уж!

11 минут назад
В стране, где купить наркотик проще, чем хлеб, имитируют борьбу с распространением наркотиков! Над больными людьми измываются! Бог накажет!
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Обычный

41 минуту назад
Теперь все родные Дарьи и их знакомые, сочувствующие и просто нормальные, уже сильно подумают за кого им голосовать..... Станут чаще читать правду на Эхо москвы и сайте Навального.
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Викторм

59 минут назад
Достали эти борцы к больным докапываться. Лучше бы занялись своим прямым делом - закладчиков ловить.
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