Происшествия
сегодня, 10:48
Липчанка заказала лекарство и попала под уголовное дело
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Девушку задержали на почте.
В нестандартную и неприятную ситуацию попала 24-летняя липчанка Дарья К., живущая сейчас в Екатеринбурге. Девушка после консультации с врачом заказала через интернет в Европе лекарство от шизотипического расстройства: бупропион под торговым названием Elontril. До этого, как утверждает Дарья, она проверяла, нет ли лекарства в списке запрещенных к ввозу в Россию, и не нашла его там. Когда она 8 апреля пришла на почту получать посылку ее задержали.
В отношении девушки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ. Дарью обвиняют в контрабанде наркотических веществ в особо крупном размере: экспертиза показала, что бупропион — прекурсор метканинона (эфедрона), то есть из него можно получить наркотик. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Дело Дарьи получило в Екатеринбурге широкую огласку. У липчанки появились сторонники, которые намерены вывести девушку из-под уголовной ответственности. Но это будет непросто: раньше подобных прецедентов именно с бупропионом в российской судебной практике не было. Ради спасения от тюрьмы, адвокат даже предложил признать девушку невменяемой.
У липчанки появилась целая группа поддержки в соцсетях. Пользователи, некоторые из которых лично знакомы с Дарьей, сочувствуют ей и вселяют в нее веру в победу. Они же пишут, что при минимальных знаниях химии любой желающий может получить наркотик из вполне легальных лекарств.
Случай липчанки — не первый, пишет издание «Открытые медиа». Летом 2018 года большой резонанс в СМИ вызвало дело матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, которую обвиняли в незаконном сбыте сильнодействующего медпрепарата — транквилизатора диазепама, ей грозило до 8 лет лишения свободы. Коннова пыталась продать остатки лекарства на форуме для родителей больных детей. После огласки в СМИ на эту историю обратили внимание в Кремле, а глава МВД Владимир Колокольцев распорядился взять дело Конновой под контроль и как следует в нем разобраться, вскоре после этого постановление о возбуждении дела отменили.
В отношении девушки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ. Дарью обвиняют в контрабанде наркотических веществ в особо крупном размере: экспертиза показала, что бупропион — прекурсор метканинона (эфедрона), то есть из него можно получить наркотик. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Дело Дарьи получило в Екатеринбурге широкую огласку. У липчанки появились сторонники, которые намерены вывести девушку из-под уголовной ответственности. Но это будет непросто: раньше подобных прецедентов именно с бупропионом в российской судебной практике не было. Ради спасения от тюрьмы, адвокат даже предложил признать девушку невменяемой.
У липчанки появилась целая группа поддержки в соцсетях. Пользователи, некоторые из которых лично знакомы с Дарьей, сочувствуют ей и вселяют в нее веру в победу. Они же пишут, что при минимальных знаниях химии любой желающий может получить наркотик из вполне легальных лекарств.
Случай липчанки — не первый, пишет издание «Открытые медиа». Летом 2018 года большой резонанс в СМИ вызвало дело матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, которую обвиняли в незаконном сбыте сильнодействующего медпрепарата — транквилизатора диазепама, ей грозило до 8 лет лишения свободы. Коннова пыталась продать остатки лекарства на форуме для родителей больных детей. После огласки в СМИ на эту историю обратили внимание в Кремле, а глава МВД Владимир Колокольцев распорядился взять дело Конновой под контроль и как следует в нем разобраться, вскоре после этого постановление о возбуждении дела отменили.
3 1410
Да уж!
Обычный
Викторм