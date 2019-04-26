15-летний мотоциклист и его 13-летняя пассажирка пострадали в столкновении с «ВАЗом» пенсионера

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 25 апреля в Липецке на улице Гагарина 46-летний водитель «ВАЗ-2115» врезался в дорожное ограждение. В ДТП пострадал водитель автомобиля и его 44-летняя пассажирка. Пострадавшие доставлялись в ГБ №4, после оказания помощи отпущены.Два ДТП в Липецке связаны с наездом на пешеходов. В 22:00 на улице Неделина 23-летний водитель «Тойоты» вне зоны пешеходного перехода сбил 42-летнего мужчину. С различными травмами пешеход доставлялся в ГБ №4, после оказания помощи отпущен.В 12:30 на улице Механизаторов 20-летний водитель автомобиля «Лада -111830» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 65-летнюю женщину. По предварительным сведениям водитель при начале движения не убедился в безопасности маневра. Пострадавшая доставлялась в ЛГБ № 4, госпитализирована.В Липецке на улице Стаханова 22-летний водитель «Дэу Матиз» допустил наезд на 24-летнего велосипедиста. Пострадавший доставлялся в ГБ №4, после оказания помощи отпущен.В селе Ярлуково Грязинского района столкнулись автомобиль «ВАЗ-21063» под управлением 70-летнего водителя и мотоцикл «RACER» под управлением 15-летнего подростка. В ДТП пострадали подросток и его 13-летняя пассажирка. Оба доставлялись в ГУЗ «Грязинская МРБ», юноша госпитализирован, девочка после оказания помощи отпущена. По предварительным сведениям водитель «ВАЗ-21063» при повороте налево не уступил дорогу, окончательные причины аварии определит расследование.За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено1348 нарушений ПДД.К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 53. С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 991 случай превышения скорости.Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 18 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.