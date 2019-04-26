Муж — жене: «Сейчас я тебя убью, накручу кишки на нож!»

Супруга решила простить своего обидчика.

Мировой судья СУ №2 Липецкого района рассмотрел уголовное дело об угрозе убийством. К ответственности за преступление привлекли отца двух несовершеннолетних детей.



Преступление было совершено утром 21 февраля. Несмотря на ранний час, мужчина уже был пьян. Он находился у себя дома. Его супруга начала укорять мужа за пьянство. Возникла ссора. В пылу конфликта мужчина схватил нож и пошел с ним на супругу со словами: «Сейчас я тебя убью, накручу кишки на нож!». Направив лезвие на ее живот, он сказал: «Я тебя сейчас убью!».



Женщина испугалась и вызвала полицию. Впрочем, к моменту разбирательства в суде, она простила своего супруга, он извинился, они помирились. Суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон. Нож уничтожат.