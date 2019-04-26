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Муж — жене: «Сейчас я тебя убью, накручу кишки на нож!»

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#угроза убийством
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Муж — жене: «Сейчас я тебя убью, накручу кишки на нож!»

Супруга решила простить своего обидчика.

Мировой судья СУ №2 Липецкого района рассмотрел уголовное дело об угрозе убийством. К ответственности за преступление привлекли отца двух несовершеннолетних детей.

Преступление было совершено утром 21 февраля. Несмотря на ранний час, мужчина уже был пьян. Он находился у себя дома. Его супруга начала укорять мужа за пьянство. Возникла ссора. В пылу конфликта мужчина схватил нож и пошел с ним на супругу со словами: «Сейчас я тебя убью, накручу кишки на нож!». Направив лезвие на ее живот, он сказал: «Я тебя сейчас убью!».

Женщина испугалась и вызвала полицию. Впрочем, к моменту разбирательства в суде, она простила своего супруга, он извинился, они помирились. Суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон. Нож уничтожат.
9 1117
#угроза убийством
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Комментарии (9)

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Гость

45 секунд назад
И, что же мне интересно помешало мужу воплотить сказанное в реальность ))) И конечно же жена восприняла угрозы убийством со стороны мужа как реально опасные для жизни и здоровья )))
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Мандавошкина

9 минут назад
Приходите ко мне на приём - помогу решить проблему!
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Липчанка

18 минут назад
а нож-то, И правда)))
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а нож-то

24 минуты назад
в чем виноват? синяка простили, а нож в расход.......... не логично как-то
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Ну !

24 минуты назад
Фу, баклан дешёвый! Балабол. Не отвечает за слова.
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Ну в следующий раз накрутит

25 минут назад
И правильно сделает.
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Фу

57 минут назад
не по пацански поступил.пацан сказал-пацан сделал.
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Поэт

сегодня, 09:54
Если дать ты мне не хошь, Накручу кишки на нож!
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Диагноз

сегодня, 09:52
Дебилов вокруг всё больше... Поголовная дебилизация страны!
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