В Липецке будут две репетиции Дня Победы

На время репетиций ограничат движение по площади Героев и площади Победы.

В администрации Липецка проверили готовность городских служб к празднованию Дня Победы. Особое внимание уделили организационным моментам.



Так, стали известны даты проведения репетиций – одна из них состоится 6 мая в 10.00 на площади Героев. Ещё две – 7-го в 9.30 и 8-го в 20.00 – на площади Победы. Смотр парада приведёт к ограничению движения, подъезды к площади будут закрыты 8 мая с 9.00 до 11.00. Украшать город начнут уже 30 апреля, а закончат в первых числах мая.



Как известно, основные мероприятия, посвящённые Дню Победы, стартуют утром 9 мая. В 8.30 на площади Героев состоится торжественное возложение цветов, которое продлится до 13.00. В 11.00 начнётся официальная часть на площади Победы (ветеранов на праздник доставят сотрудники городского центра социальной защиты). В 11.45 – будет строиться колонна Бессмертного полка, которая в 12.00 двинется в сторону площади Петра Великого. Встретят шествие концерно-развлекательной программой в 12.40. Для гостей будут работать более 20 точек питания, в том числе с солдатской кашей. Мероприятие продлится до 17.00. После площадь закроют на технический перерыв. А в 19.00 здесь же состоится концерт, который завершится салютом Победы в 22.00.



Безопасность гуляющих будут обеспечивать сотрудники полиции. Следить за здоровьем липчан – медики. В районе площади Победы организуют дежурство трёх экипажей «скорой». Ещё одна машина будет сопровождать или стоять по ходу движения Бессмертного полка. Днём на площади Петра Великого должна работать одна «неотложка», вечером – две, а также пожарное авто.



Во время праздничных мероприятий движение в центре города перекроют. Схемы объездов представители профильных служб обещают подготовить заблаговременно, сообщает пресс-служба мэрии.

