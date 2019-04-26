Общество

сегодня, 09:26

В Липецке будут две репетиции Дня Победы

9 865
#День Победы
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В Липецке будут две репетиции Дня Победы

На время репетиций ограничат движение по площади Героев и площади Победы.

В администрации Липецка проверили готовность городских служб к празднованию Дня Победы. Особое внимание уделили организационным моментам.

Так, стали известны даты проведения репетиций – одна из них состоится 6 мая в 10.00 на площади Героев. Ещё две – 7-го в 9.30 и 8-го в 20.00 – на площади Победы. Смотр парада приведёт к ограничению движения, подъезды к площади будут закрыты 8 мая с 9.00 до 11.00. Украшать город начнут уже 30 апреля, а закончат в первых числах мая. 

Как известно, основные мероприятия, посвящённые Дню Победы, стартуют утром 9 мая. В 8.30 на площади Героев состоится торжественное возложение цветов, которое продлится до 13.00. В 11.00 начнётся официальная часть на площади Победы (ветеранов на праздник доставят сотрудники городского центра социальной защиты). В 11.45 – будет строиться колонна Бессмертного полка, которая в 12.00 двинется в сторону площади Петра Великого. Встретят шествие концерно-развлекательной программой в 12.40. Для гостей будут работать более 20 точек питания, в том числе с солдатской кашей. Мероприятие продлится до 17.00. После площадь закроют на технический перерыв. А в 19.00 здесь же состоится концерт, который завершится салютом Победы в 22.00. 

Безопасность гуляющих будут обеспечивать сотрудники полиции. Следить за здоровьем липчан – медики. В районе площади Победы организуют дежурство трёх экипажей «скорой». Ещё одна машина будет сопровождать или стоять по ходу движения Бессмертного полка. Днём на площади Петра Великого должна работать одна «неотложка», вечером – две, а также пожарное авто. 

Во время праздничных мероприятий движение в центре города перекроют. Схемы объездов представители профильных служб обещают подготовить заблаговременно, сообщает пресс-служба мэрии. 
9 865
#День Победы
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Комментарии (9)

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123

5 минут назад
Завозил, завозил, это когда он из Европы ехал и в Грязях застрял, то мешок один упал и остался, а потом его крестьяне посадили.
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Ну ты хоть историю изучи

9 минут назад
Деймос, Петр не завозил картошку.
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Деймос

20 минут назад
На Площадь Петра - это потому что он мешок картофеля из Европы, а то что на день Победы, так раньше обычно в это время огороды картошкой сажали
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Дебилы

28 минут назад
Какое отношение Петр первый имеет к победе советского народа в Великой Отечественной войне? Едерасты гребаные, вы вся опоганили.
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Юрий

33 минуты назад
Еее, согласен с вами! Из праздника сделали чёрти что!!!
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Еее

35 минут назад
Раньше на площадь Героев ходили, цветы возлагали погибшим, а потом в Быханов сад заходили! А теперь к Петру - на День победы. Верните наши традиции!
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Мандавошкина

35 минут назад
Командовать парадом буду я!
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Ольга

36 минут назад
Что опять за идиотизм? Почему опять не на пл. Героев как раньше? Чем вас там не устраивает. Там вечный огонь. Всегда там было. Что за нововведение. Всю историю переворачиваете вверх дном.
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ВВП

сегодня, 09:42
Чем вам пл.Героев не угодила??Вопрос к администрации .....Дебилы б.....ь!!!
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