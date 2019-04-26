Происшествия
сегодня, 09:21
В мэрии решают участь «лифта-убийцы»
Либо в капремонт, либо в утиль.
23 апреля, как об этом писал GOROD48, в десятиэтажке по адресу: улица 40 лет Октября, 43 (район Сокола)в вышедшем из строя лифте едва не пострадали 45-летний мужчина с 11-летним сыном.
- В 21.30 мы вызвали лифт, чтобы подняться на наш шестой этаж. Мы сели в кабину, доехали до нужного нам этажа. Когда двери открылись, кабина вдруг задрожала и на сантиметров двадцать подалась вверх. Я тут же вытолкнул из лифта сына на площадку, после чего кабина с неимоверной скоростью пошла вверх. Каким-то чудом я успел пролезть в узкую щель между полом лифта и его дверью, больно ударившись при этом головой об откос. Когда я упал на бетонный пол, двери лифта резко схлопнулись, после чего я услышал внизу шахты оглушительный хлопок, похожий на взрыв снаряда. Я упал и потерял сознание, - рассказал GOROD48 о пережитом мужчина.
Игорь считает, что лифт рухнул вниз. Специалисты говорят, что в шахту упал и разбился о бетонный пол противовес, а сама кабина лифта взлетела на верхний этаж дома. Как бы то ни было, а вышедшее из строя подъемное устройство могла стать причиной трагедии.
К сожалению, получить на месте событий внятный комментарий от ООО «Сервисная лифтовая компания» GOROD48 не удалось. Но кое-то мы узнали: этому дому 2008 года постройки достались изначально некачественные лифты. Некий завод в Москве выпустил экспериментальную партию лифтов в количестве 14 штук и закрылся. Липецку из этой партии достались четыре лифта, три из которых и были установлены в доме на улице 40 лет Октября, 43. Их конструкция, по словам одного из мастеров ООО «Сервисная лифтовая компания», изначально несовершенна.
Сегодня три аварийных лифта в доме на улице 40 лет Октября, 43 осмотрит созданная при департаменте ЖКХ мэрии выездная комиссия. Уже известно, что управляющая компания, обслуживающая дом, должна заказать техническую экспертизу лифтов, и уже на основании выводов специалистов в администрации Липецка примут одно из двух решений: их либо отремонтируют, либо заменят по линии ФКР. Четвертый потенциальный «лифт-убийца» из экспериментальной партии, доставшейся Липецку, установлен в одном из домов города, но не работает.
- В 21.30 мы вызвали лифт, чтобы подняться на наш шестой этаж. Мы сели в кабину, доехали до нужного нам этажа. Когда двери открылись, кабина вдруг задрожала и на сантиметров двадцать подалась вверх. Я тут же вытолкнул из лифта сына на площадку, после чего кабина с неимоверной скоростью пошла вверх. Каким-то чудом я успел пролезть в узкую щель между полом лифта и его дверью, больно ударившись при этом головой об откос. Когда я упал на бетонный пол, двери лифта резко схлопнулись, после чего я услышал внизу шахты оглушительный хлопок, похожий на взрыв снаряда. Я упал и потерял сознание, - рассказал GOROD48 о пережитом мужчина.
Игорь считает, что лифт рухнул вниз. Специалисты говорят, что в шахту упал и разбился о бетонный пол противовес, а сама кабина лифта взлетела на верхний этаж дома. Как бы то ни было, а вышедшее из строя подъемное устройство могла стать причиной трагедии.
К сожалению, получить на месте событий внятный комментарий от ООО «Сервисная лифтовая компания» GOROD48 не удалось. Но кое-то мы узнали: этому дому 2008 года постройки достались изначально некачественные лифты. Некий завод в Москве выпустил экспериментальную партию лифтов в количестве 14 штук и закрылся. Липецку из этой партии достались четыре лифта, три из которых и были установлены в доме на улице 40 лет Октября, 43. Их конструкция, по словам одного из мастеров ООО «Сервисная лифтовая компания», изначально несовершенна.
Сегодня три аварийных лифта в доме на улице 40 лет Октября, 43 осмотрит созданная при департаменте ЖКХ мэрии выездная комиссия. Уже известно, что управляющая компания, обслуживающая дом, должна заказать техническую экспертизу лифтов, и уже на основании выводов специалистов в администрации Липецка примут одно из двух решений: их либо отремонтируют, либо заменят по линии ФКР. Четвертый потенциальный «лифт-убийца» из экспериментальной партии, доставшейся Липецку, установлен в одном из домов города, но не работает.
Сергей 13
Сергей 13
Алексей
Мандавошкина
Гость
Липчанин