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В мэрии решают участь «лифта-убийцы»

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#лифт
В мэрии решают участь «лифта-убийцы»

Либо в капремонт, либо в утиль.

23 апреля, как об этом писал GOROD48, в десятиэтажке по адресу: улица 40 лет Октября, 43 (район Сокола)в вышедшем из строя лифте едва не пострадали 45-летний мужчина с 11-летним сыном.

- В 21.30 мы вызвали лифт, чтобы подняться на наш шестой этаж. Мы сели в кабину, доехали до нужного нам этажа. Когда двери открылись, кабина вдруг задрожала и на сантиметров двадцать подалась вверх. Я тут же вытолкнул из лифта сына на площадку, после чего кабина с неимоверной скоростью пошла вверх. Каким-то чудом я успел пролезть в узкую щель между полом лифта и его дверью, больно ударившись при этом головой об откос. Когда я упал на бетонный пол, двери лифта резко схлопнулись, после чего я услышал внизу шахты оглушительный хлопок, похожий на взрыв снаряда. Я упал и потерял сознание, - рассказал GOROD48 о пережитом мужчина.

Игорь считает, что лифт рухнул вниз. Специалисты говорят, что в шахту упал и разбился о бетонный пол противовес, а сама кабина лифта взлетела на верхний этаж дома. Как бы то ни было, а вышедшее из строя подъемное устройство могла стать причиной трагедии.

К сожалению, получить на месте событий внятный комментарий от ООО «Сервисная лифтовая компания» GOROD48 не удалось. Но кое-то мы узнали: этому дому 2008 года постройки достались изначально некачественные лифты. Некий завод в Москве выпустил экспериментальную партию лифтов в количестве 14 штук и закрылся. Липецку из этой партии достались четыре лифта, три из которых и были установлены в доме на улице 40 лет Октября, 43. Их конструкция, по словам одного из мастеров ООО «Сервисная лифтовая компания», изначально несовершенна.

Сегодня три аварийных лифта в доме на улице 40 лет Октября, 43 осмотрит созданная при департаменте ЖКХ мэрии выездная комиссия. Уже известно, что управляющая компания, обслуживающая дом, должна заказать техническую экспертизу лифтов, и уже на основании выводов специалистов в администрации Липецка примут одно из двух решений: их либо отремонтируют, либо заменят по линии ФКР. Четвертый потенциальный «лифт-убийца» из экспериментальной партии, доставшейся Липецку, установлен в одном из домов города, но не работает.
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#лифт

Комментарии (6)

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Сергей 13

20 минут назад
Ого себе,д е м о к р а т ы,-теперь нецензурная лексика?))
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Сергей 13

22 минуты назад
При СССР,канешна,делали только калоши,как авторитетно заявил В.В.Путин,но лифты по тридцать лет служили,и ломались раз в месяц,а * мы видим противоположную картину,у нас лифт через день чинят,из двух один ездил,сейчас,правда,чуть лучше стало,но дому шесть лет!
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Алексей

29 минут назад
Как противовес мог биться о стопора которые должны были задержать кабину, было четко слышно как падающая кабина бьется о не сработавшие стопора, просто хотят отделаться ремонтом и списать деньги, а люди пусть летают и платят за это коммуналку.
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Мандавошкина

41 минуту назад
Ходите пешком - здоровее будете!
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Гость

47 минут назад
Такие дела только в мэрии и решать, там сейчас большая специалистка сидит, особенно по еврейскому вопросу, она уж точно знает что делать.
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Липчанин

58 минут назад
ОНИ еще решают!? ЧЕГО тут решать в утиль конечно. ИДИОТЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!
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