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«Бессмертный полк» в Липецке ищет волонтеров

25 653
#волонтеры #шествие #9 мая
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«Бессмертный полк» в Липецке ищет волонтеров

Набор помощников идет через систему добровольчества.

Организаторы шествия «Бессмертного полка» в Липецке объявили набор волонтеров. Добровольцам предлагают принять участие в сопровождении колонны и ветеранов, они смогут работать на трибунах в рамках Парада Победы, на контрольно-пропускных пунктах. Также нужны волонтеры-медики, волонтеры оцепления и волонтеры медиа-службы.

Подать заявку на участие в мероприятии можно через сайт Добровольчество.рф. Предполагаемая занятость — с 8 до 17 часов 9 мая. Работа будет идти от площади Победы до площади Петра Великого. Всего необходимо 405 человек. По последним данным, 78 человек уже набраны.

Напомним, череду мероприятий в честь 9 Мая откроет торжественное возложение цветов к мемориалу павшим войнам на площади Героев. Оно начнется в 8 утра и продлится до полудня. В 9 часов почтить память солдат, не вернувшихся с полей сражений, придут руководители города и региона. Присоединиться к ним и отдать дань уважения «стоявшим насмерть во имя жизни» приглашаются все желающие. По завершении Парада на площади Победы со стороны проспекта Победы начнется движение колонн «Бессмертного полка». Тысячи липчан и гостей города пройдут по улице Советской до площади Петра Великого. Здесь присутствующих пригласят вместе исполнить песню «День Победы». Текст напомнят строки, которые появятся на смонтированных здесь светодиодных экранах.
25 653
#волонтеры #шествие #9 мая
1

Комментарии (25)

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Она только колонну

5 минут назад
Мандавошкина, антисемитов возглавит может .
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Мандавошкина

6 минут назад
Я возглавлю колонну!
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Рсдрп

15 минут назад
Стыдно, . Ставлю тысячу плюсов. Мы просрали страну и опозорили победу наших отцов и дедов.
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Не перегибай

17 минут назад
Да нет, . Маргелов не создавал ВДВ. Он конечно выдающийся человек и генерал, но зачем туфту писать.
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Коммунисты, вперёд!

18 минут назад
Едерасты и либерасты не примажутся к Великой Победе Советского народа и РабочеКрестьянскойКраснойАрмии под руководством Сталина И.В. У либерастов и едерастов таких побед нет и не будет.
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Да нет

19 минут назад
Добро пожаловать..., никто не восстал. Мертвецы это и есть мертвецы. А акцию придумал врач. Из Омска. Так получилось. А в городе живёт тот, чей отец, даже не дед воевал. Комбатом у покойного на фронте был "дядя Вася". Да. Маргелов. ВДВ им созданы и на фронте они воевали. И убивали их в боях. Как-то так. Так что добро пожаловать.
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Стыдно

24 минуты назад
Если бы солдаты, чьи портреты понесут ожили, то наверняка ужаснулись от того что их внуки просрали страну за которую они воевали.
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Изя

25 минут назад
Паша, . А кто был Верховным Главнокомандующим Рабоче Крестьянской Красной Армии? Неужели Путин или Власов, или навальный? Нет . Им был Генералиссимус Советского Собза Сталин И. В.
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Паша

32 минуты назад
Дурачок сталинист всю ветку за..ал.
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Слава СССР !

38 минут назад
Россия под гнетом буржуинов
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