Общество
сегодня, 09:20
«Бессмертный полк» в Липецке ищет волонтеров
25 653
Набор помощников идет через систему добровольчества.
Организаторы шествия «Бессмертного полка» в Липецке объявили набор волонтеров. Добровольцам предлагают принять участие в сопровождении колонны и ветеранов, они смогут работать на трибунах в рамках Парада Победы, на контрольно-пропускных пунктах. Также нужны волонтеры-медики, волонтеры оцепления и волонтеры медиа-службы.
Подать заявку на участие в мероприятии можно через сайт Добровольчество.рф. Предполагаемая занятость — с 8 до 17 часов 9 мая. Работа будет идти от площади Победы до площади Петра Великого. Всего необходимо 405 человек. По последним данным, 78 человек уже набраны.
Напомним, череду мероприятий в честь 9 Мая откроет торжественное возложение цветов к мемориалу павшим войнам на площади Героев. Оно начнется в 8 утра и продлится до полудня. В 9 часов почтить память солдат, не вернувшихся с полей сражений, придут руководители города и региона. Присоединиться к ним и отдать дань уважения «стоявшим насмерть во имя жизни» приглашаются все желающие. По завершении Парада на площади Победы со стороны проспекта Победы начнется движение колонн «Бессмертного полка». Тысячи липчан и гостей города пройдут по улице Советской до площади Петра Великого. Здесь присутствующих пригласят вместе исполнить песню «День Победы». Текст напомнят строки, которые появятся на смонтированных здесь светодиодных экранах.
Подать заявку на участие в мероприятии можно через сайт Добровольчество.рф. Предполагаемая занятость — с 8 до 17 часов 9 мая. Работа будет идти от площади Победы до площади Петра Великого. Всего необходимо 405 человек. По последним данным, 78 человек уже набраны.
Напомним, череду мероприятий в честь 9 Мая откроет торжественное возложение цветов к мемориалу павшим войнам на площади Героев. Оно начнется в 8 утра и продлится до полудня. В 9 часов почтить память солдат, не вернувшихся с полей сражений, придут руководители города и региона. Присоединиться к ним и отдать дань уважения «стоявшим насмерть во имя жизни» приглашаются все желающие. По завершении Парада на площади Победы со стороны проспекта Победы начнется движение колонн «Бессмертного полка». Тысячи липчан и гостей города пройдут по улице Советской до площади Петра Великого. Здесь присутствующих пригласят вместе исполнить песню «День Победы». Текст напомнят строки, которые появятся на смонтированных здесь светодиодных экранах.
25 653
Она только колонну
Мандавошкина
Рсдрп
Не перегибай
Коммунисты, вперёд!
Да нет
Стыдно
Изя
Паша
Слава СССР !