Липецкие штурмовики завершат парад Победы над Кремлем

Группа липецких летчиков расцветит небо в триколор.

Авиационные экипажи Воздушно-космических сил провели вторую тренировку воздушной части военного парада над подмосковным Алабино, сообщает Министерство обороны. В тренировке было задействовано 74 самолета и вертолета оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации ВКС.



Открывают воздушную часть парада традиционно вертолеты армейской авиации: Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24. Авиагруппа «Беркуты» в своем обновленном составе впервые пятью экипажами выполняют пролет «клином». Завершают воздушную часть парада уже традиционно три авиагруппы. Первая —«тактическое крыло», группа, состоящая из 10 новейших отечественных самолетов оперативно-тактической авиации: Су-34, Су-35С, Су-30СМ. Вторая — «кубинский бриллиант», группа, состоящая из 9 экипажей пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи» на самолетах Су-30СМ и МиГ-29 в соответствующем окрасе. И третья — шестерка штурмовиков Су-25 Липецкого авиацентра, которая окрашивает небо в цвета российского флага. Все полеты выполнялись на высотах от 150 до 450 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час в зависимости от рода авиации.



Для проведения тренировки воздушной части парада задействовано 9 аэродромов в Московской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Ивановской, Саратовской, Рязанской и Калужской областях.