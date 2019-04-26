Общество
45 минут назад
Доброе утро, Липецк!
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Сегодня 26 апреля 2019 года. У православных христиан сегодня Страстная пятница. До Пасхи осталось два дня.
День в истории
Окинешь взглядом череду событий в этот день — сплошная движуха.
В этот самый день в 1783 году Людвиг ван Бетховен был официально назначен музыкантом клавишных инструментов придворного оркестра в Бонне. А самому Людвигу только недавно сравнялось 13 лет. Он уже вовсю пишет музыку и слывет вундеркиндом. В эти годы он написал несколько сонат и детских песен, среди них — знаменитый «Сурок».
В 1795 году произошел третий раздел Речи Посполитой - Российская империя прихватила себе Курляндию и образовала Курляндский автономный округ. Впрочем, кажется, все-таки, губернию. Сейчас земля куров, ливов и семгаллов находится в Латвии.
В 1912 году режиссер Владислав Старевич сотворил прежде неслыханное — снял первый отечественный кукольный мультфильм. В анимационной ленте «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами» все роли исполняли жуки-рогачи. Публика была в сумасшедшем восторге, и, так как о покадровой съемке еще ничего не было известно, люди решили, что автор надрессировал живых жуков.
А в 2003 году тоже зафиксировано достижение: после 12-летнего перерыва российская экспедиция подняла триколор в центральной Арктике — на станции, расположенной на дрейфующей льдине в 150 км от Северного полюса. Лед наш!
Музыкальная пауза
Не то чтоб каждый день, но иногда нам хочется послушать что-нибудь вот этакое:
Вот и жара
Когда мы только начали выпускать эту рубрику, на календаре был февраль. Снег, холод, сосульки — вот какие сводки погоды мы публиковали. И вот, еще даже полных трех месяцев не прошло и что мы видим? Лето практически.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер переменный, 3-8 м/сек. Температура ночью от 5 до 10 градусов тепла, днем температура составит от 21 до 26 градусов тепла.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +7 до +9 градусов, днем от 23 до 25 градусов тепла.
Транспорт
Сегодня крупных дорожных ремонтов в Липецке не планировали. Это значит, можно с ветерком мчаться по делам утром, а вечером - в выходные. Как не застрять в пути? Изучаем карту, ориентируемся на дорожную обстановку.
Снова без воды
В связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой
воды следующим потребителям:
26 апреля с 10:00 до 20:00 по ул. 60 лет СССР, 41, 43, 45, 47; ул. Шубина, 2, 2а, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 17, 19, 20; у. Кривенкова, 3, 5, 7; ул. Стаханова, 26,
26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34; ул. Катукова, 26, 26а, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38,
40, 40а, 42.
Подвоз воды по заявкам жителей.
Тем временем
«Школьник в Омске решил самостоятельно привести в порядок городские дороги, не дожидаясь, когда коммунальные службы сделают это. Мальчик вооружился детской лопатой и вышел ремонтировать дорогу недалеко от своего дома. Местный житель заснял происходящее на видео и выложил в интернет. На ролике видно, как школьник нагребает землю у обочины, пропускает автомобили, после засыпает ямы на проезжей части», - пишет сайт «Вести».
Видео быстро распространилось в Сети и вызвало шквал откликов. Парнишку хвалили, в шутку называли будущим главой Росавтодора, и так далее. А мы видео посмотрели и вздохнули. Дети — и то понимают. Дети! Лопатками закапывают. Кстати, мэрия Омская прореагировала: дескать, вот молодец юный дорожник, ждем его в рядах наших сотрудников лет через 10! А мы считаем, что мэрии тут не шутить надо, а как минимум, застрелиться от позора.
Какая жизнь, такие и новости, дорогой читатель. Это новый день нашей жизни, давай проведем его вместе! Твой GOROD48.
Окинешь взглядом череду событий в этот день — сплошная движуха.
В этот самый день в 1783 году Людвиг ван Бетховен был официально назначен музыкантом клавишных инструментов придворного оркестра в Бонне. А самому Людвигу только недавно сравнялось 13 лет. Он уже вовсю пишет музыку и слывет вундеркиндом. В эти годы он написал несколько сонат и детских песен, среди них — знаменитый «Сурок».
В 1795 году произошел третий раздел Речи Посполитой - Российская империя прихватила себе Курляндию и образовала Курляндский автономный округ. Впрочем, кажется, все-таки, губернию. Сейчас земля куров, ливов и семгаллов находится в Латвии.
В 1912 году режиссер Владислав Старевич сотворил прежде неслыханное — снял первый отечественный кукольный мультфильм. В анимационной ленте «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами» все роли исполняли жуки-рогачи. Публика была в сумасшедшем восторге, и, так как о покадровой съемке еще ничего не было известно, люди решили, что автор надрессировал живых жуков.
А в 2003 году тоже зафиксировано достижение: после 12-летнего перерыва российская экспедиция подняла триколор в центральной Арктике — на станции, расположенной на дрейфующей льдине в 150 км от Северного полюса. Лед наш!
Музыкальная пауза
Не то чтоб каждый день, но иногда нам хочется послушать что-нибудь вот этакое:
Вот и жара
Когда мы только начали выпускать эту рубрику, на календаре был февраль. Снег, холод, сосульки — вот какие сводки погоды мы публиковали. И вот, еще даже полных трех месяцев не прошло и что мы видим? Лето практически.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер переменный, 3-8 м/сек. Температура ночью от 5 до 10 градусов тепла, днем температура составит от 21 до 26 градусов тепла.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +7 до +9 градусов, днем от 23 до 25 градусов тепла.
Транспорт
Сегодня крупных дорожных ремонтов в Липецке не планировали. Это значит, можно с ветерком мчаться по делам утром, а вечером - в выходные. Как не застрять в пути? Изучаем карту, ориентируемся на дорожную обстановку.
Снова без воды
В связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой
воды следующим потребителям:
26 апреля с 10:00 до 20:00 по ул. 60 лет СССР, 41, 43, 45, 47; ул. Шубина, 2, 2а, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 17, 19, 20; у. Кривенкова, 3, 5, 7; ул. Стаханова, 26,
26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34; ул. Катукова, 26, 26а, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38,
40, 40а, 42.
Подвоз воды по заявкам жителей.
Тем временем
«Школьник в Омске решил самостоятельно привести в порядок городские дороги, не дожидаясь, когда коммунальные службы сделают это. Мальчик вооружился детской лопатой и вышел ремонтировать дорогу недалеко от своего дома. Местный житель заснял происходящее на видео и выложил в интернет. На ролике видно, как школьник нагребает землю у обочины, пропускает автомобили, после засыпает ямы на проезжей части», - пишет сайт «Вести».
Видео быстро распространилось в Сети и вызвало шквал откликов. Парнишку хвалили, в шутку называли будущим главой Росавтодора, и так далее. А мы видео посмотрели и вздохнули. Дети — и то понимают. Дети! Лопатками закапывают. Кстати, мэрия Омская прореагировала: дескать, вот молодец юный дорожник, ждем его в рядах наших сотрудников лет через 10! А мы считаем, что мэрии тут не шутить надо, а как минимум, застрелиться от позора.
Какая жизнь, такие и новости, дорогой читатель. Это новый день нашей жизни, давай проведем его вместе! Твой GOROD48.
2 278
Липецк
Викторм