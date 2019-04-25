Общество

35 минут назад

Липчан приглашают на итоговые обсуждения благоустройства парка Быханов сад

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#Быханов сад
Липчан приглашают на итоговые обсуждения благоустройства парка Быханов сад

Завтра, 26 апреля, липчане могут принять участие в итоговых обсуждениях реконструкции парка Быханов сад. 

Представители администрации Липецка в ресторанном комплексе «Быханов» ответят на вопросы, которые еще остались у местных жителей. Отметим, что ранее состоялись интернет-голосование за проекты реконструкции на сайте врио главы региона Игоря Артамонова, общественные обсуждения, проведено социологическое исследование и дана экспертная оценка. 

На встрече с липчанами также будет разработан механизм общественного контроля. Горожане смогут сообщать все свои замечания по поводу работ, которые уже стартовали в парке и завершатся в августе. 

Этим летом Быханов сад ждут серьезные изменения - в парке обновят покрытие аллей, посадят новые деревья, обустроят детские, спортивные и игровые зоны, теннисный корт. По всему парку установят малые архитектурные формы, изготовленные по уникальному дизайну. 

Всего на реконструкцию парка Быханов сад планируется направить 127 млн. рублей. Средства на развитие рекреационной зоны в центре города выделил Сбербанк. Возвращать их не нужно: деньги стали помощью в развитии социальной инфраструктуры региона. 

Встреча представителей мэрии с общественностью начнется в 14:30. 
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#Быханов сад

Комментарии (3)

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Иван

12 минут назад
Носятся с этим парком как будто в городе нет никаких проблем...дурдом полнейший
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Ревитализация!!!

24 минуты назад
Вместо озеленения все деревья попилили! В центре, на лысом острове, в саду... вперёд сажать парки и аллеи на районах!!!
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Дорожки подметите и лавочки покрасьте и

26 минут назад
Звездуйте новые скверы разбивать! Да хоть на месте спутника!!!
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