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сегодня, 19:41

Липецкий инвалид по слуху пробился в сборную России по борьбе

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#Греко-римская борьба #спорт глухих #Сергей Нацвин.
Липецкий инвалид по слуху пробился в сборную России по борьбе

Павел Лутовинов пользуется слуховым аппаратом, но без него на ковре ничего не слышит.

В Саранске в спортивном заде местной СДЮШОР имени олимпийского чемпиона Афин-2004 Алексея Мишина прошло первенство России у юношей 2004-06 г.р. среди инвалидов по слуху. Наш регион представляли два борца, один из них попал на пьедестал почета.

«Бронзовым» призером в весовой категории до 75 кг стал представитель областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы (ОСАШ) Павел Лутовинов.

Как рассказал GOROD48 тренер спортсмена Сергей Нацвин, в весовой категории выступали 5 человек, борьба проходила по круговой системе. Наш земляк проиграл будущему чемпиону из Москвы и занявшему итоговое 2-е место представителю Хабаровского края, и при этом победил борцов из Ульяновска и Пермского края.

Как «бронзовый» призер первенства России Лутовинов включен в резервный состав сборной России, которая будет вести подготовку к чемпионату мира-2020 в Турции.

В самом легком весе до 38 кг Ариф Кахриманов начал свое выступление с победы над пермяком, затем проиграл тувинцу и боролся за 3-е место с представителем Чеченской республики. В равной встрече Фортуна чуть-чуть склонилась на сторону соперника, который завоевал «бронзу», а наш земляк остановился на 4-й строчке и в состав сборной России не попал.

К слову, в этом году в первенстве Европы среди кадетов (до 17 лет) в белорусском Гомеле честь России будет защищать другой наш земляк Михаил Ниясов. Таким образом наши борцы уже проторили себе дорожку и в сборную страны среди слабослышащих спортсменов.

В Саранске выступали около сотни участников из 16 регионов России.

В Липецке инвалиды по слуху занимаются греко-римской борьбой в спортивном зале ДОСААФ, где их обучает бессменный тренер Сергей Нацвин.На соревнованиях среди глухих или инвалидов по слуху судьи используют специальную систему, включающую в себя определенный набор жестов и прикосновения.

Фото участников соревнований.

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#Греко-римская борьба #спорт глухих #Сергей Нацвин.

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