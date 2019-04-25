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41 минуту назад
Липецкая вечЁрка: 100 000 сувениров, отставки-назначения и финал семейной драмы
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 25 апреля.
В Липецкой область сегодня говорят, разве что, только о политике: в регионе череда отставок и назначений. Свой пост оставил глава Задонского района Григорий Мосолов. Руководивший районом 11 лет чиновник написал заявление по собственному желанию. Впрочем, кресло пустовало буквально пару часов. Главу для Задонского района нашли в администрации Липецкой области. И.о главы района станет 34-летний Алексей Щедров, работавший до этого начальником областного управления инновационной и промышленной политики Липецкой области. А тем временем бывший директор ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» (система транспортных карт) 34-летний Антон Симаков приступил к обязанностям генерального директора ОГУП «Липецкоблводоканал». В мэрии же Липецка – убыло: в отставку ушла архитектор Татьяна Азова.
Сегодня счастливо завершилась история с изъятыми из семьи детьми. Двух малышей нашли в компании пьяного сожителя их матери в грязной коммуналке. Тем временем их мать рожала третьего ребенка. Сегодня многодетная мать выписывалась из роддома. Встречали ее старшие дети, сожитель и и.о. мэра Липецка. По словам Евгении Уваркиной, ей пришлось приложить немало сил, чтобы матери вернули ее детей. Правоохранительные органы к этому времени разобрались в ситуации: мужчина, которого обнаружили в комнате общежития с первыми двумя детьми роженицы, был отцом ее новорожденного ребенка, а сами дети после медицинского обследования не оказались истощенными. По словам Евгении Уваркиной, женщине со сложной судьбой (липчанка - сирота) нужен второй шанс, и он ей уже предоставлен: все претензии к матери органами опеки и прокуратурой пока сняты.
А вот вопрос «Есть ли в Липецке бесплатная медицина?» не снят. Липчане активно высказываются на эту тему – и во время уличного опроса, и под новостью о нем.
Сегодня в Липецке шествием от Быханова сада до площади Героев с 30-метровой георгиевской лентой началась акция «Георгиевская ленточка». Всего в преддверии Дня Победы волонтеры раздадут 100 тысяч георгиевских ленточек. Только для торжественного старта акции волонтеры приготовили 10 тысяч бантиков из георгиевских лент.
Сегодня счастливо завершилась история с изъятыми из семьи детьми. Двух малышей нашли в компании пьяного сожителя их матери в грязной коммуналке. Тем временем их мать рожала третьего ребенка. Сегодня многодетная мать выписывалась из роддома. Встречали ее старшие дети, сожитель и и.о. мэра Липецка. По словам Евгении Уваркиной, ей пришлось приложить немало сил, чтобы матери вернули ее детей. Правоохранительные органы к этому времени разобрались в ситуации: мужчина, которого обнаружили в комнате общежития с первыми двумя детьми роженицы, был отцом ее новорожденного ребенка, а сами дети после медицинского обследования не оказались истощенными. По словам Евгении Уваркиной, женщине со сложной судьбой (липчанка - сирота) нужен второй шанс, и он ей уже предоставлен: все претензии к матери органами опеки и прокуратурой пока сняты.
А вот вопрос «Есть ли в Липецке бесплатная медицина?» не снят. Липчане активно высказываются на эту тему – и во время уличного опроса, и под новостью о нем.
Сегодня в Липецке шествием от Быханова сада до площади Героев с 30-метровой георгиевской лентой началась акция «Георгиевская ленточка». Всего в преддверии Дня Победы волонтеры раздадут 100 тысяч георгиевских ленточек. Только для торжественного старта акции волонтеры приготовили 10 тысяч бантиков из георгиевских лент.