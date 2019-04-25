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Липецкий суд заочно арестовал бывшую жену беглого депутата областного Совета

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#Обманутые дольщики
Липецкий суд заочно арестовал бывшую жену беглого депутата областного Совета

Олесе Захаровой вменяют покушение на мошенничество.

Сегодня Левобережный районный суд г.Липецка под председательством судьи Инны Власовой рассмотрел материал об избрании меры пресечения Олесе Захаровой. Суд постановил избрать ей меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента передачи последней правоохранительным органам РФ в случае её экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента задержания Олеси Захаровой на территории РФ.

Олесе Захаровой вменяют соучастие в преступлении, наказание по которому назначают по ч. 3 ст. 30 ч.4 159 УК РФ - покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

По данным следствия, бывший гендиректор ОАО «Эксстроймаш» Сергей Тонких с июля 2013 года по октябрь 2016 года, договорившись с индивидуальным предпринимателем Олесей Захаровой, заключили фиктивные договоры на оказание ею риэлтерских услуг по реализации объектов недвижимости.

Индивидуальный предприниматель якобы приняла на себя обязательства по поиску покупателей недвижимости в трех жилых домах в ЖК «Европейский», застройщиком которых выступало ОАО «Эксстроймаш». Услуги риэлтора были оценены почти в 130 миллионов рублей, которые планировалось вывести из оборота ОАО. На основании фиктивных актов приемки выполненных работ предпринимательница получила лишь часть от общей суммы. Следствие считает, что преступный умысел на хищение имущества путем обмана не удалось реализовать в полном объеме по независящим от фигурантов обстоятельствам, так как ОАО в январе 2019 года признано банкротом.

Действия фигурантов следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере). Напомним, что бывший гендиректор ОАО «Эксстроймаш» находится под домашним арестом в связи с ранее возбужденным в отношении него делом за мошенничество, а председатель Совета директоров ОАО «Эксстроймаш», депутат областного Совета Михаил Захаров, обвиняемый в крупном мошенничестве, объявлен в международный розыск и в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие предпринимает исчерпывающие меры для привлечения виновных лиц к ответственности и восстановлению законных прав и интересов липчан, пострадавших от мошенничества. В ходе расследования уголовного дела проведен большой объем следственных и процессуальных действий, в том числе обыски, выемки бухгалтерской документации, платежных документов, допрошены 2321 человек, из них 1740 – дольщики. Все они признаны потерпевшими. На стадии завершения ряд судебных экспертиз, по результатам которых действиям всех фигурантов будет дана окончательная юридическая оценка. Расследование уголовного дела продолжается и находится на личном контроле руководителя следственного управления, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области. 

Следствие, кстати, предполагает, что развод Михаила и Олеси Захаровых - фиктивен. 
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#Обманутые дольщики

Комментарии (4)

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А ИМУЩЕСТВО ОЛЕСИ ЗАБЫЛИ?

4 минуты назад
Арестовать?
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А ИМУЩЕСТВО ОЛЕСИ ЗАБЫЛИ?

5 минут назад
Арестовать?
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28

11 минут назад
Захотят - найдут, конечно. Не хотят.
ответить

Мишаня.

сегодня, 18:24
Наивные.
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