Липецкая «Катюша» вновь прославила Нижегородскую область

Екатерина Строкова начала сезон с победы.

В Адлере прошли первые Всероссийские летние соревнования по легкоатлетическим метаниям на призы Альзама Низамутдинова.

Воспитанница липецкой СДЮШОР №5 Екатерина Строкова поднялась на высшую ступень пьедестала почета в соревнованиях по метанию диска у женщин.

В своей лучшей попытке Строкова послала снаряд на 61 метр и 39 сантиметров. Это хуже личного рекорда спортсменки (65,78),установленного еще в 2014 году, но в Адлере хватило для победы. Второе место заняла Елена Панова из Владимира, отставшая на 37 см – 61,39; третьей стала Наталья Карпова, выступающая за Санкт-Петербург и Омскую область – 56,87. Всего на старт вышли пятеро спортсменок.

29-летняя Строкова считается сильнейшей российской дискоболкой на данный момент и одной из самых сильных воспитанниц липецкой «королевы спорта». Однако уже не первый год она представляет на соревнованиях Нижегородскую область, поскольку в родной регионе не смогли создать условий, необходимых для ее подготовки.

А на международные Старты Екатерина не ездит. Она не попала в число 67 российских легкоатлетов, имеющих право выступать под нейтральным флагом, не попала (и слаба Богу) в число 15 атлетов, которым отказала Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF), а входит в число 162 россиян, заявки которых ждут рассмотрения. Причем практика показывает, что ждать можно годами.