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Чартеры в Египет могут возобновить в октябре

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Чартеры в Египет могут возобновить в октябре
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал «Известиям», что полеты в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновить к октябрю. 

Он также отметил, что открытие аэропортов могут приурочить к началу туристического сезона, который приходится на позднюю осень. Возвращение Египта на рынок усилит конкуренцию и удешевит туры в соседние Турцию и ОАЭ, уверены в РСТ.   

«Возвращение Хургады и Шарм-эль-Шейха прямо отразится на стоимости всего пляжного направления. Нельзя сказать, что цены прямо упадут, но влияние определенное, безусловно, будет», — пояснил вице-президент союза туриндустрии.  

В египетском посольстве «Известиям» подтвердили, что Каир выполнил все требования российских спецслужб и так же, как и вся туриндустрия, ждет результатов проверки. Источники «Известий» в авиационной отрасли Египта подтвердили, что инспекция осталась довольна аэропортами Синая. 
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Комментарии (1)

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ГОША

57 минут назад
скорее -бы !!! а то турция стоит как тайланд !!!
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