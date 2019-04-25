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сегодня, 16:43

Лидеры атак «Металлурга» возвращаются в строй

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#Футбол #"Металлург"
Лидеры атак «Металлурга» возвращаются в строй

Супертрио Иванников-Черныщов-Ахвледиани должно вновь возродиться в конце сезона.

В ближайшем матче 27 апреля в гостях у лидера группы «Центр» столичного «Торпедо» состав «Металлурга» будет близок к оптимальному.

Не секрет, что одной из причин поражения липчан в минувшем туре от раменского «Сатурна» (0:2) стали кадровые проблемы в атаке. В отсутствие основных форвардов не сумел проявить себя должным образом даже лучший бомбардир группы «Центр» (12 мячей) атакующий полузащитник Николай Иванников.

Но теперь ситуация начала выправляться. Пропустивший матч из-за травмы главный центрфорвард команды Руслан Ахвледиани на этой неделе возобновил тренировки в общей группе, и вовсю готовится к игре.

Пошел на поправку и другой нападающий Сергей Чернышов, который из-за травмы и перенесенной операции на ноге в марте в нынешнем календарном году не сыграл пока ни одного официального матча. Со вторника Чернышов тоже работает наравне со всеми, и как сказал GOROD48 сам игрок, он уже готов сыграть с «Торпедо» - пусть и неполный матч, но вполне способен выйти на замену.

Это предположение подтвердил и главный тренер Сергей Машнин, оговорившийся, что многое будет зависеть от игровой ситуации на поле и состояния самого футболиста в день матча.

Напомним, что у «Металлурга» имеется одна из сильнейших линий атаки в группе «Центр»: Иванников-Чернышов-Ахвледиани, но в последних играх из-за травм она распалась.

Перед финишным отрезком «Металлург» показывает результаты в точном соответствии с требованиями учредителей – идет на 3-м месте и продолжает борьбу за медали, которых наша команда не знала уже десять долгих лет.

1 245
#Футбол #"Металлург"

Комментарии (1)

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цирк

сегодня, 17:00
лидеры атак у нас только те, кто выиграли, аж миллион ,на тербункую кочегарку ,ну не считая ,,шедевра,, дзюбу-143 процента
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