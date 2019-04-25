Новости в instagram
43 минуты назад
«Здание в плачевном состоянии»: Игорь Артамонов заявил о ремонте в Измалковской больнице
Состояние учреждения здравоохранения ужасает.
Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня посетил Елец, а сейчас находится в Измалковском районе. Руководитель региона наведался в Измалковскую районную больницу и явно остался недоволен увиденным. Снимками, которые можно оставить без комментариев, он поделился в Instagram.
Игорь Артамонов пообещал, что уже с этом году учреждение здравоохранения отремонтируют.
Как сообщает администрация Липецкой области, сегодня в рамках рабочего визит Игорь Артамонов посетит несколько поселений Измалковского района, посмотрит, как реализуется программа по формированию комфортной среды» в селе Афанасьевское. Здесь планируется благоустройство территории рядом с Центром культуры и досуга. Врио главы региона посетит чернавский Центр культуры и досуга, сельскохозяйственное предприятие «Согласие». Также в программе рабочей поездки запланирована встреча с жителями района.
Игорь Артамонов пообещал, что уже с этом году учреждение здравоохранения отремонтируют.
Как сообщает администрация Липецкой области, сегодня в рамках рабочего визит Игорь Артамонов посетит несколько поселений Измалковского района, посмотрит, как реализуется программа по формированию комфортной среды» в селе Афанасьевское. Здесь планируется благоустройство территории рядом с Центром культуры и досуга. Врио главы региона посетит чернавский Центр культуры и досуга, сельскохозяйственное предприятие «Согласие». Также в программе рабочей поездки запланирована встреча с жителями района.
))))
гость
Что-то
ЛГБ
блогер
Житель
Созерцатель
Юрий
Шут
Анна