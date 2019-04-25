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43 минуты назад

«Здание в плачевном состоянии»: Игорь Артамонов заявил о ремонте в Измалковской больнице

14 864
#ремонт #больница #Игорь Артамонов
«Здание в плачевном состоянии»: Игорь Артамонов заявил о ремонте в Измалковской больнице

Состояние учреждения здравоохранения ужасает.

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня посетил Елец, а сейчас находится в Измалковском районе. Руководитель региона наведался в Измалковскую районную больницу и явно остался недоволен увиденным. Снимками, которые можно оставить без комментариев, он поделился в Instagram.

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Игорь Артамонов пообещал, что уже с этом году учреждение здравоохранения отремонтируют.

Как сообщает администрация Липецкой области, сегодня в рамках рабочего визит Игорь Артамонов посетит несколько поселений Измалковского района, посмотрит, как реализуется программа по формированию комфортной среды» в селе Афанасьевское. Здесь планируется благоустройство территории рядом с Центром культуры и досуга. Врио главы региона посетит чернавский Центр культуры и досуга, сельскохозяйственное предприятие «Согласие». Также в программе рабочей поездки запланирована встреча с жителями района.
14 864
#ремонт #больница #Игорь Артамонов

Комментарии (14)

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))))

1 минуту назад
Липецкую РБ навестите! Ремонт недавно был, якобы! Вот где страшно!
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гость

7 минут назад
Все ВРИО во всех регионах работают под копирку - у всех общественные пространства, благоустройство и пристраивание во власть талантливой горячей молодёжи.
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Что-то

9 минут назад
В последнее время всё больше и больше раздражает его рожа
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ЛГБ

14 минут назад
Анна, не лгите! Даже в поликлинике, на которую никто никогда не обращал внимания сейчас ремонтируют сразу 3 этажа.
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блогер

16 минут назад
Японцы уникальный народ, они придумали специальное жидкое стекло для авто что бы защитить авто от пыли, грязи и воды. Реальная экономия на мойке и выглядит машина всегда как новая. вот сами убедитесь, я сам затестил ---- http://gg.gg/avtoblog
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Житель

20 минут назад
Посетите ЦРБ и поликлинику в селе Боринское
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Созерцатель

21 минуту назад
То, что и.о. видит сейчас, люди видели последние 28 лет правления еродиевых. Грабить надо было меньше.
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Юрий

30 минут назад
Посмотрите поликлинику на Руднике.... в Измалково еще цветочки
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Шут

32 минуты назад
За 7 месяцев добрался до Ельца и Измалково - это ж запредельный героизм!Настоящий губер-реформатор!
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Анна

32 минуты назад
На тра4торном еще ужасней
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