Незваные гости очистили вентиляцию в квартире старика и заодно его кошелек

23 апреля Липецке обокрали 82-летнего пенсионера.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в квартиру старика на улице Горького постучали молодой человек и девушка и предложили за пять тысяч рублей очистить вентиляцию. Он согласился. Когда молодой человек завершил работу, хозяин квартиры с ним расплатился. Сразу после ухода молодых людей он обнаружил пропажу 50 000 рублей и обратился в полицию.



Полицейские задержали 20-летнего липчанина. В совершении преступления он признался.



Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит ОП № 8 УМВД России по Липецку.

