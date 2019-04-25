Происшествия

47 минут назад

Незваные гости очистили вентиляцию в квартире старика и заодно его кошелек

3 374
#кража
Незваные гости очистили вентиляцию в квартире старика и заодно его кошелек

23 апреля Липецке обокрали 82-летнего пенсионера. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в квартиру старика на улице Горького постучали молодой человек и девушка и предложили за пять тысяч рублей очистить вентиляцию. Он согласился. Когда молодой человек завершил работу, хозяин квартиры с ним расплатился. Сразу после ухода молодых людей он обнаружил пропажу 50 000 рублей и обратился в полицию.

Полицейские задержали 20-летнего липчанина. В совершении преступления он признался.

Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит ОП № 8 УМВД России по Липецку.
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#кража

Комментарии (3)

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АНТИСПАМ

9 минут назад
блохер, на себе, небось, тестил? Теперь, сияешь, небось, как у кота яйца, и мыться пару лет не нужно...
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блогер

15 минут назад
Японцы уникальный народ, они придумали специальное жидкое стекло для авто что бы защитить авто от пыли, грязи и воды. Реальная экономия на мойке и выглядит машина всегда как новая. вот сами убедитесь, я сам затестил ---- http://gg.gg/avtoblog
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Ttt

30 минут назад
А нам вечно вешают объявление: Очистим вентиляцию. Уже замечались срывать. Вот так придут и очистят!
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