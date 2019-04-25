Набитый спиртным и продуктами автомобиль подозреваемых в краже остановили полицейские

В Измалковском районе по «горячим следам» раскрыты две кражи из магазинов.



Ночью 24 апреля в деревне Мокрый Семенёк и селе Васильевка Измалковского района обокрали магазины.



Сотрудниками уголовного розыска совместно с инспекторами ГИБДД в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в кражах задержаны двое жителей Орловской области, 33 и 49 лет. В багажнике их автомобиля полицейские нашли похищенные продукты, спиртное и сигареты.



В настоящее время по двум фактам краж ОМВД России по Измалковскому району возбуждены уголовные дела по п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.