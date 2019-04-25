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Набитый спиртным и продуктами автомобиль подозреваемых в краже остановили полицейские

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#кража
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Набитый спиртным и продуктами автомобиль подозреваемых в краже остановили полицейские

В Измалковском районе по «горячим следам» раскрыты две кражи из магазинов.


Ночью 24 апреля  в деревне Мокрый Семенёк и селе Васильевка Измалковского района обокрали магазины.

Сотрудниками уголовного розыска совместно с инспекторами ГИБДД в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в кражах задержаны двое жителей Орловской области, 33 и 49 лет. В багажнике их автомобиля полицейские нашли похищенные продукты, спиртное и сигареты.

В настоящее время по двум фактам краж ОМВД России по Измалковскому району возбуждены уголовные дела по п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
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#кража
1

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