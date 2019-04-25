Почтовый фургон и «ВАЗ» столкнулись на улице Папина







25 апреля в Липецке на улице Папина столкнулись фургон Почты России и автомобиль "ВАЗ". К месту ДТП прибыли спасатели, бригада "скорой".Врачи госпитализировали пассажирку "ВАЗа". По данным УФПС Липецкой области, водитель почтового автомобиля после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался, почтовых отправлений в автомобиле не было.Проезд по улице Папина затруднен.По словам свидетелей аварии, обе машины сворачивали на улице Юных Натуралистов, где и столкнулись.