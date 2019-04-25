Происшествия
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Почтовый фургон и «ВАЗ» столкнулись на улице Папина
25 апреля в Липецке на улице Папина столкнулись фургон Почты России и автомобиль "ВАЗ". К месту ДТП прибыли спасатели, бригада "скорой".
Врачи госпитализировали пассажирку "ВАЗа". По данным УФПС Липецкой области, водитель почтового автомобиля после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался, почтовых отправлений в автомобиле не было.
Проезд по улице Папина затруднен.
По словам свидетелей аварии, обе машины сворачивали на улице Юных Натуралистов, где и столкнулись.
Врачи госпитализировали пассажирку "ВАЗа". По данным УФПС Липецкой области, водитель почтового автомобиля после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался, почтовых отправлений в автомобиле не было.
Проезд по улице Папина затруднен.
По словам свидетелей аварии, обе машины сворачивали на улице Юных Натуралистов, где и столкнулись.
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Камеры Липецк