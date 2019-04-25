Происшествия

сегодня, 14:53

Почтовый фургон и «ВАЗ» столкнулись на улице Папина

3 787
#Авария #ДТП
Почтовый фургон и «ВАЗ» столкнулись на улице Папина
25 апреля в Липецке на улице Папина столкнулись фургон Почты России и автомобиль "ВАЗ". К месту ДТП прибыли спасатели, бригада "скорой".

Врачи госпитализировали пассажирку "ВАЗа". По данным УФПС Липецкой области, водитель почтового автомобиля после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался, почтовых отправлений в автомобиле не было.

Проезд по улице Папина затруднен.

По словам свидетелей аварии, обе машины сворачивали на улице Юных Натуралистов, где и столкнулись. 



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#Авария #ДТП

Комментарии (3)

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блогер

13 минут назад
Японцы уникальный народ, они придумали специальное жидкое стекло для авто что бы защитить авто от пыли, грязи и воды. Реальная экономия на мойке и выглядит машина всегда как новая. вот сами убедитесь, я сам затестил ---- http://gg.gg/avtoblog
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48.

сегодня, 15:19
СТОЛКНУЛИСЬ ДВА БАРАНА !
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Камеры Липецк

сегодня, 15:03
Так есть видео с места дтп https://vk.com/myregion48?w=wall-146919455_350533%2Fall
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