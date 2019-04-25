Пасхальные куличи в подарок для прихожан Михайло-Архангельского храма

В Чистый четверг депутат областного Совета Липецкой области, заместитель председателя Липецкого РСПП Ольга Митрохина, подарила почти пятьсот пасхальных куличей прихожанам Михайло-Архангельского храма в поселке Тракторостроителей. Таким образом депутат, по многолетней традиции, поздравила жителей посёлка с приближающейся Пасхой.

«Знаю, что от депутатов люди ждут, в первую очередь дел, связанных с законотворчеством и исполнением законов, созданием комфортных условий для проживания в подведомственных нам округах. Но считаю, что адресная помощь – особенно к значимым событиям, – и человеческое участие являются не менее важными делами. И в этот день, когда большинство семей начинают печь куличи и красить яйца, нашими небольшими подарками мы поздравляем жителей с наступающим Светлым Христовым Воскресением. Возможно, для кого-то наш кулич освободит лишний час на общение с семьей от домашних хлопот», - считает Ольга Митрохина.



Такие встречи с тракторозаводчанами для Ольги Митрохиной стали привычными, почти семейными – уже несколько лет вместе они встречают Новый год и отмечают Масленицу, вместе проводят праздник Семьи, Любви и Верности и собирают ребят в школу, поздравляют матерей и учителей, и, Ольга Николаевна – частый гость и в местной ветеранской организации, и на родительских собраниях в школах, и на спортивной площадке. Для храма Архангела Михаила она также является меценатом, взяв на себя часть вопросов его обустройства и содержания.



Вот и литургию Василия Великого в храме во имя Архангела Михаила и святого преподобного Симеона Столпника на улице Краснозаводской Ольга Митрохина не смогла пропустить – она также пришла на общую молитву. В этот день Страстной недели, когда вспоминают одно из важнейших евангельских событий - Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения, в храме собралось много прихожан. Приходили и стар, и млад: и пенсионеры, и родители с детьми.



А после службы всех ожидали освященные куличи от депутата Ольги Митрохиной и благотворительного фонда «Милосердие». Акция по бесплатной раздаче куличей прихожанам Михайло-Архангельского храма, многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам многие годы является традиционной заботой о тех, кому требуется наше внимание и участие.

