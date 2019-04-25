«Иду по тротуару, слышу сзади гудок, и водитель кричит: «Дай проеду!» (ФОТО)

Автохамство пора выжигать каленым железом.

Наша рубрика, в которой мы совместно с читателями GOROD48 изобличаем главных липецких автохамов, мало кого оставляет равнодушными.

Уже есть выписанные штрафы от ГИБДД, но хотелось бы и от автоинспецкии больших усилий – публикация в СМИ по закону является основанием для реагирования. Только вместе мы сможем победить это зло, когда многие владельцы машин взяли себе за правило парковать авто, как угодно и ни с кем не считаясь – на газонах тротуарах, детских площадках и т.д.

Вопиющий случай произошел вчера с автором рубрики. Вот его рассказ:

- Шел я и никого не трогал по тротуару на улице Кривенкова. Особо замечу – по тротуару. Вдруг сзади сигнал клаксона, поворачиваюсь – за мной едет автомобиль, а водитель через окно кричит – дай, мол, проеду. «А мне куда, в палисадник прыгать?» - спрашиваю. Тот руками разводит, мол, ничего не знаю – дай мне проехать. Вконец обнаглевший.

Фото этого «красавца», как говорится, прилагается (вверху новости).





Советская, 35. Автомобили гоняют по уложенной лишь в прошлом году плитке навстречу друг другу, и тут же устраивают стоянки. Только чудом пока не задавили никого из ничего не подозревающих пешеходов…





Стаханова, 5. Почему водитель считает себя вправе оставлять машину на газоне? Мы не раз писали, что завывания про отсутствие парковок в Липецке – это блеф. В городе продают квартиры в домах с парковками, вот там хозяину квартиры обязаны обеспечивать место для стоянки. Если же за место вы не платили, то это не повод ставить машину на газонах. Причитания про то что «я приехал, а места не было», тоже сразу отметаются. Езжайте в соседний двор, через один, хоть к черту на рога, но нарушать правила не позволено. Это все равно, что оправдывать магазинную кражу тем, что денег не было, а кушать хотелось.





Все вышесказанное относится и к этому горе-водителю с улицы Белянского, 2.





Все люди, как люди, но водитель «Шкоды», перегородивший тротуар, наверное, чувствует себя особенным.



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